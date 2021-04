Solbakken tordner mot klubbeierne: – Skjedd en uopprettelig skade

– Jeg tror det vil bli umulig å rette opp dette her, slår Solbakken fast overfor NRK.

Superligaen begynte å falle som et korthus tirsdag kveld.

Én etter én trakk de engelske klubbene seg ut, og nå er det bare noen få klubber som klamrer seg til planene.

STARTEN: Chelsea-supporternes viste sin vrede tirsdag kveld. Noen timer senere hadde de engelske klubbene trukket seg fra superligaen. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Men selv om de engelske klubbene snudde, tror Solbakken at mye av skaden allerede har skjedd.

Han er overbevist om at dette får konsekvenser på eier- og ledelsessiden.

– Måten det ble gjort på og måten det ble kommunisert på da dette ble offentliggjort ... Basert på det, så tror jeg det har skjedd en uopprettelig skade. Det vil bli veldig vanskelig å stole på de lederne og eierne en annen gang. Det er veldig bra at de ber om unnskyldning, men jeg tviler på at det er så lett å komme unna det her. Dette kommer til å få konsekvenser for flere enn de det allerede har fått konsekvenser for, sier Solbakken.

– Tidenes selvmål

Manchester United-direktør Ed Woodward offentliggjorde at han er ferdig når året er omme bare noen timer før det ble kjent at storklubben trekker seg fra superligaen.

Eierne, familien Glazers, kom på banen nesten et døgn senere. Joel Glazer innrømmer i en pressemelding onsdag ettermiddag at de gjorde feil, og de ønsker å vise at de «kan gjøre det rett igjen».

Liverpool-eier John W. Henry har også lagt seg langflat og beklaget overfor supporterne.

Ikke nok, mener Liverpool-supporter Solbakken. Men han er usikker på hva som skjer videre i «hans» klubb.

– Det er vanskelig å spå. Eierne har hatt suksess med det de har gjort til nå, men dette var et av tidenes selvmål, så det kan godt være at det fører til at de får vanskeligheter med å opprettholde sitt renommé. Det kommer sikkert til å rulle hoder i de forskjellige klubbene.

Tror storklubbene kan tjene på manøveren

Onsdag tar også Brightons administrerende direktør Paul Barber til orde for å iverksette «passende tiltak» mot superliga-klubbene.

Ifølge nyhetsbyrået PA står Premier League-ledelsen fortsatt fast ved at de aktuelle klubbene skal holdes ansvarlige.

NY TONE: Uefa-president Aleksander Ceferin var rasende da superliga-planene ble kjent. Foto: Richard Juilliart / AP

Samtidig er retretten fra de engelske klubbene møtt med åpne armer fra Uefa.

President Aleksander Ceferin uttalte at det var «beundringsverdig å innrømme en feil», og han mente det viktigste nå var å se fremover sammen. Ifølge The Athletic skal klubbene bli tilbudt bedre avtaler med Uefa.

Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes, som selv drømmer om mesterliga denne sesongen, tror superliga-klubbene på sikt kan tjene på initiativet.

– Nå ser det ikke ut som det blir superliga, men at de får større innflytelse i mesterligaen, tror jeg de får. Sånn sett har de vel lyktes, da, sier Saltnes.

BEKYMRET: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Glimt-trener Kjetil Knutsen er glad for at superligaen er i ferd med å smuldre, men han tviler på at det stopper med det.

– Dette er det første forsøket, men det kommer til å komme flere med tanke på at klubber vil trekke seg unna og søker mer og mer mot pengene. Det er en ekstremt farlig utvikling, sier Knutsen.