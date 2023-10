Det kom frem da Solbakken tirsdag formiddag tok ut landslagstroppen til de kommende landskampene mot Kypros og Spania.

– Jeg snakket med (U21-trener) Jalland før forrige samling også, om han skulle inn da, men da hadde han ikke spilt noen A-kamper ennå. Vi visste at vi antakeligvis kom til å bruke Nusa, så det handler om å finne balansen på det, innledet Solbakken.

– Så fikk han ligacupkampen mot Newcastle der han spilte i en annen posisjon enn i alle pre-season-kampene for City, da spilte han høyrekant, så det ble mye støttepasninger og lite fremdrift. Mot Newcastle spilte han mer indreløper, hvor han kom bedre fra det. Og så kom han inn som en annen type indreløper mot Wolverhampton, og klarte seg bra i begge, sier landslagssjefen.

Troppen mot Kypros og Spania Ekspander/minimer faktaboks Målvakter: Ørjan Nyland

Mathias Dyngeland

Egil Selvik Forsvarsspillere: Kristoffer Ajer

Birger Meling

Stian Rode Gregersen

Marcus Holmgren Pedersen

Julian Ryerson

Stefan Strandberg

Leo Østigård

Fredrik Bjørkan Midtbanespillere: Fredrik Aursnes

Patrick Berg

Sander Berge

Ola Solbakken

Morten Thorsby

Osame Sahraoui

Kristian Thorstvedt

Hugo Vetlesen

Martin Ødegaard

Antonio Nusa

Oscar Bobb Angrepsspillere: Erling Braut Haaland

Bård Finne

Jørgen Strand Larsen

Alexander Sørloth

Mye tillit i City

Oscar Bobb spås en lysende fremtid, og er denne sesongen en fast del av Manchester Citys A-lag etter å ha blitt kåret til årets akademispiller i storklubben to sesonger på rad.

Denne sesongen har oslogutten allerede fått prøve seg i flere kamper for verdens beste klubblag, laget som vant både Premier League, FA-cupen og ikke minst Mesterligaen forrige sesong.

Som U21-landslagssjef Jan Peder Jalland ironisk uttrykte seg da han tok ut en U21-tropp uten Bobb:

– Han har ikke hatt noe særlig til kamparena i det siste ...

Guardiola med Solbakken-melding

Bobb spilte 90 minutter i den tøffe ligacupkampen borte mot Newcastle forrige uke, og imponerte med en rekke fine involveringer, og da City trengte scoringer mot Wolverhampton i helgen, kastet Pep Guardiola innpå den norske unggutten allerede i pausen.

Den mektige City-sjefen hintet i helgen om at 20-åringen er klar for å bli innlemmet i Norges A-landslagstropp.

– Jeg tror Solbakken så Newcastle-kampen og hvor bra han spilte der, mot et Mesterliga-lag, og det var på bortebane. Men avgjørelsen ligger hos ham (Solbakken), sa Guardiola til VG på en pressekonferanse før kampen mot Wolverhampton.

Solbakken sier på pressekonferansen tirsdag at han ikke har rukket å ha noen dialog med City-sjefen før uttaket.

– Jeg har ikke snakket med ham, jeg tror han er fornøyd, ellers hadde han ikke satt ham på banen mot Wolverhampton, sier han.

Nusa-trøbbel

Det norske stjerneskuddet Antonio Nusa har slitt siden han slo gjennom på det norske A-landslaget sist samling, der han gjorde to glimrende landskamper mot Jordan og Georgia.

Men det har vært skjær i sjøen for stortalentet, og siden han noterte seg for to målgivende pasninger mot Georgia har han bare spilt 23 minutter for Club Brugge grunnet en ryggskade. De siste kampene har han ikke vært i troppen for den belgiske klubben.

Likevel er Nusa tatt ut i troppen.

– Jeg SMS-et seneste med ham i går og da følte han seg fin. Så er Ronny (Deila) norsk, og må skjønne at han må bruke ham litt for at vi skal stå best mulig rusta. Det kan ikke være vanskelig å forstå, sier Solbakken med et smil.

Vraket sønnen

Landslagssjefen valgte tirsdag å vrake sin egen sønn Markus fra troppen.

– Vi har tatt ut noen rutinerte gutter nå for å få totalbildet riktig, hvis må angripe eller stenge kamper. Vi har vært for dårlige til å stenge kamper mot slutten, og kanskje har vi ikke hatt nok alternativer på benken i den defensive delen, sier han.

Det må et lite mirakel til for at Norge skal kapre én av de to øverste plassene i gruppa som gir direkte EM-plass.

Her er de gjenværende kampene til de tre lagene det står mellom:

Skottland:

Spania (borte)

Georgia (borte)

Norge (hjemme)

Spania:

Skottland (hjemme)

Norge (borte)

Kypros (borte)

Georgia (hjemme)

Norge:

Kypros (borte)

Spania (hjemme)

Skottland (borte)

Norges kamp mot Kypros spilles 12. oktober, før Spania venter foran et fullsatt Ullevaal 15. oktober. Kvaliken avsluttes med bortekamp mot Skottland 19. november.