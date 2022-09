Solbakken skremt av det nordmenn skriver om spillere: – Får granatsjokk

– Det jeg er bekymret for med de sosiale mediene, det er tilbakemeldingskulturen.

Det uttalte Ståle Solbakken nylig da han satte seg ned for en fotballprat med tidligere Norge-trener og nåværende NRK-ekspert Åge Hareide.

– Hvis du enten frykter hva som står der, eller leter etter noe positivt og tror du kan bruke det som står det til noe positivt, det er jeg skeptisk til. Du kan alltid finne noe som forsterker eller drar deg ned. Det er viktig at det er vi på landslaget eller spillernes nærmeste som er premissleverandører når det gjelder tilbakemeldinger, la Solbakken til.

Lørdag spiller Norge mot Slovenia i en viktig kamp i Ljubljana. Det som er helt sikkert, er at fotballinteresserte nordmenn kommer til å ytre seg på sosiale medier som Twitter og Facebook både før, under og etter kampen.

Og hvis kampen ikke går helt som nordmenn har et håp om, eller det er spillere som kanskje ikke har sin beste dag på jobben, vil det ganske sikkert florere av krasse tilbakemeldinger.

Ståle Solbakken og Sander Berge liker dårlig utviklingen på sosiale medier. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Får granatsjokk

NRK tok fredag kveld et kjapt søk på landslagsspillernes navn på sosiale medier, og det tok ikke lang tid før vi fant en rekke eksempler på tilbakemeldinger de færreste vil beskrive som konstruktive.

Landslagssjefen forteller at han har utviklet et forhold til tematikken gjennom sine egne barn. Markus Solbakken (22) spiller eksempelvis profesjonelt for Viking.

– Jeg har på en måte fulgt dem gjennom barne- og ungdomslivet og sett litt av dette. Jeg er veldig god til å styre unna det selv, men det hender jeg får granatsjokk når jeg går inn, sier han til NRK i Ljubljana.

Han etterlyser saklighet fra dem som ytrer seg om andre menneskers prestasjoner.

– Jeg er ikke imponert over nivået. Jeg tror kanskje også at flere og flere tror at livet på sosiale medier er det virkelige livet. Der tror jeg vi bommer stort. Det tror jeg dere i media også overdriver sterkt, at dere ofte finner et Facebook-oppslag eller Twitter-melding, og så blir det liksom virkeligheten, og deretter konfronterer dere verden ut fra det, mener han.

– Jeg vet ikke hvor mange prosent av Norges befolkning som er på Facebook eller Twitter i forskjellige aldersgrupper, men jeg tror ikke det der er den virkelige verden. Det er en litt annen verden enn det vi bør egentlig ta hensyn til, legger Solbakken til.

– Blir revet med

På podiet ved siden av sitter midtbanebauta Sander Berge. Han svarer slik på spørsmål om han har lest ting om seg selv som har gjort inntrykk:

– Ja, utvilsomt. Jeg har vært ung spiller selv og vært i søkelyset siden jeg var ung. Jeg vokste jo egentlig opp uten sosiale medier og hadde ikke en iPad eller iPhone å gå til, så jeg brukte mye tid på banen. Når man har blir eldre har den generasjonen kommet inn. Det har vært ulike faser der man interesserer seg mer eller mindre for det. Så handler det om å modnes og vokse på det og se litt bort fra det, sier han til NRK.

Solbakken er opptatt av at spillerne skal komme til landslagets støtteapparat eller nærmeste familie hvis de trenger tilbakemeldinger. Det er Berge enig i.

– Det viktigste er hva du, din familie, trenere og lagkamerater tenker om ting, ikke hva hele verden gjør. Da blir man revet med i masse oppfatninger, mange har ulike meninger, og det er farlig å henge seg med på det. Det gir nok ikke alltid et riktig bilde på ting, sier han.

– Du har spilt i flere ulike land. Er nordmenn verre enn andre supportere?

– Det er umulig å si. Jeg leser ikke annet presse enn norsk nødvendigvis. Jeg fokuserer først og fremst på fotball, og vet hvor mye som foregår på innsiden og vet hvilket bilde utsiden får. Det er ikke nødvendigvis samme bilde. Men det er mange venner, familie og bekjente som får et slikt bilde, det stemmer ikke alltid overens med det man selv opplever, mener han.

Før fredagens pressekonferanse på Stadion Stozice i Ljubljana kom nyheten om at Joshua King har trukket seg fra landslagssamlingen med en skade i låret.

Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen er igjen i troppen av de som kan spille ren spiss.

En gledelig nyhet er at kaptein Martin Ødegaard er på rett vei etter et skadeopphold.

– Martin Ødegaard trente i dag, og om han våkner opp i morgen og føler seg like bra som i dag, er det gode sjanser for at han spiller, sier Solbakken.

Advarer mot Slovenia

Norge møter altså Slovenia i Ljubljana førstkommende lørdag, og hvis alt går Norges vei kan gruppeseieren sikres allerede den kvelden. Da spiller Norge mot Slovenia klokken 18, mens Serbia tar imot Sverige i Beograd klokken 20.45 senere samme kveld.

Hvis Serbia taper mot Sverige i neste kamp, er Norge gruppevinner med poeng mot Slovenia. Hvis Serbia spiller uavgjort mot Sverige, blir Norge gruppevinner med seier mot Slovenia.

Solbakken advarer dem som tror det blir en enkel kamp for Norges del.

– De har sterke spillere i alle posisjoner, og også en tydelig identitet. De er gode på kontringer, kan spille i to ulike formasjoner, 4-4-2 og 3-5-2, og spesielt hjemme kan de straffe alle lag. Det så man mot Serbia. De var også det beste laget mot Sverige. Jeg tror det blir en tett og jevn kamp, sier Solbakken.

Først og fremst sikrer en eventuell gruppeseier Norge en ekstrasjanse i playoff om den ordinære EM-kvaliken mislykkes i 2023. En gruppeseier gir også opprykk til nivå A i Nasjonsligaen. Det gjør at Norge vil møte Europas best rangerte lag og være seedet på det øverste nivået når neste utgave av Nasjonsligaen skal spilles.

Som gruppevinner er Norge også i stor grad sikret å bli seedet på nivå 2 når gruppene til den ordinære EM-kvaliken skal trekkes i Frankfurt 9. oktober.

– Begge kampene denne samlingen er superviktige. Slår vi Slovenia i den første kampen skal det godt gjøres å ikke bli beste toer, og det er alle gruppevinnerne og beste toer som gjør at vi høyst sannsynlig blir seedet i gruppe to i EM-kvaliken. Så det er en del å spille om, sier Ståle Solbakken.