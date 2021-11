Solbakken reagerer på nedslående hjertestarter-tall

Mandag kveld fikk Sogndal-spiller Emil Pálsson hjertestopp under 1.-divisjonskampen mot Stjørdals-Blink. Han våken og har det etter omstendighetene bra, opplyser klubben tirsdag ettermiddag.

Hjertestansen skjedde med Christian Eriksen kollaps under Danmarks EM-kamp mot Finland i juni ennå godt i minne.

– Når sånne ting skjer står det om sekunder og minutter, og man har ingen tid å miste. Det er et klart signal om at hvert idrettslag og hvert anlegg må sørge for å ha det 100 prosent i orden, sier Solbakken til NRK.

Han opplevde selv å få hjertestans da han spilte for FC København i 2001. Hjertet stoppet i sju minutter, og hendelsen førte til at han måtte gi seg som fotballspiller.

Sogndal-spiller Emil Pálsson fikk hjertestans i 1.-divisjonskampen mot Stjørdals-Blink mandag. Foto: Ola Skram / NTB

10 prosent oppdaterte

For at hjertestarteren skal være synlig for nødsentralen og i appen «Hjelp 113», som er tilgjengelig for alle, må den oppdateres hver 6. måned.

Prosjektet «Sammen redder vi liv i idretten», som drives av Norges Fotballforbund, gjennomførte våren 2020 en ringerunde til 370 klubber som tidligere har hatt hjertestartere registrert. 284 klubber svarte.

– Resultatet av den runden var at bare 29 klubber oppdaterte opplysningene i registeret, sier Sophie Steenstrup, daglig leder av prosjektet, til NRK.

Tallene får Solbakken til å reagere.

– Det visste jeg faktisk ikke. Hvis det er tilfelle, er det bare en ting å gjøre, og det er å oppdatere dem, fordi det kan redde liv, sier han.

Sophie Steenstrup sier manglende oppdatering kan få fatale konsekvenser. Foto: NRK

– Liv kan gå tapt

Steenstrup sier det kan få fatale konsekvenser om opplysningene ikke oppdateres.

– Hvis vi har glemt å oppdatere opplysningene om hjertestarterne i registeret, er den ikke synlig for 113. Det betyr at det godt kan være en hjertestarter 20 meter unna, men at verken 113 eller du og jeg vet om det. Det er synd, sier Steenstrup.

– Hva kan konsekvensene i verste fall bli?

– I verste konsekvens kan liv gå tapt, sier hun.

– Hva tror du er grunnen til klubbene ikke oppdaterer opplysningene?

– Jeg tror det handler om en manglende bevissthet rundt dette i en utrolig travel klubbhverdag der mange har frivillige verv og jobber veldig mye, sier Steenstrup.

– Dette er en av de tingene som man ikke har faste rutiner for, og da er det lett at det faller ut.