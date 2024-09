Solbakken reagerer på «sur» kritikk: – Bare tull og feil

– For meg betyr den seieren her ingenting. Det viktigste er at gutta fikk, etter å ha hatt så mye stolpe ut over lang tid, en god seier mot et lag som gjorde et fantastisk EM og er et gjennomført godt lag. Jeg er det minst viktige her.

Det sier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK etter at Norge vant det mange stemplet som en skjebnekamp for «prosjektet» hans.

Presset hadde nemlig økt betraktelig før kampen:

Norge gikk på en smell og spilte 0-0 borte mot Kasakhstan i Nasjonsligaens åpningskamp.

Norge sto med kun én seier på de seks siste kampene.

Siden EM-kvaliken startet i mars 2023 hadde Norge kun slått lag som Kypros, Georgia, Jordan, Færøyene og Kosovo.

Med andre ord:

Det var på høy tid med en overbevisende seier for en hardt presset landslagssjef.

Men Norge gjorde jobben, Solbakken lyktes med de fleste grepene han tok og for første gang på over to år vant Norge mot en bedre rangert motstander.

– Bare tull og feil

Solbakken understreker at han ikke har noen problemer med at det oppstår misnøye rundt landslaget.

– Og jeg har ikke problemer med at dere stiller kritiske spørsmål, men det er ikke sånn at jeg legger meg med og tar imot alt. Det er mye som er tull, og så er det mye som er konstruktivt, sier han til NRK.

– Hva er tull?

– Noen av spørsmålene rent fotballfaglig er bare tull og feil. Jeg kan ikke ta alle diskusjonene med dere, men jeg kan heller ikke sitte her og bare ta imot. Da er det heller ikke vits at jeg er her.

– Hva er feil? Hvilke premisser eller spørsmålsstilling reagerer du på?

– Det er mye av fotballdebatten som bare er basert på enkeltresultater, som Slovakia-kampen i mars (1-1), hvor vi får sur kritikk. Vi kunne ledet 5-0, og så kan vi bli kritisert for at vi ikke scorer mål, men da er det det ene baklengsmålet ... innleder Solbakken uten å være konkret.

Han tar en liten kunstpause før han fortsetter:

– Det er ikke sånn at jeg sitter her som en vinner nå i det hele tatt. Vi har spilt to konkurransekamper og skulle gjerne hatt seks poeng og ikke fire. Jeg sier ikke «hva sa jeg», overhodet. Ingenting. Vi har gjennomført en solid kamp i dag, og så får vi noen utfordringer på neste samling hvis for eksempel Martin (Ødegaard) er ute. Sånn er fotballen, legger han til.

SKJØNNER STØYEN: Ståle Solbakken har forståelse for at det har vært mye misnøye de siste dagene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Regner ikke med at jeg er fullrost

På spørsmål om hvordan Solbakken har opplevd misnøyen mot ham de siste dagene, svarer han:

– Jeg er jo ikke på sosiale medier, men regner ikke med at jeg er blitt fullrost der heller. Men det er «the name of the game», jeg har den jobben jeg har, og da må jeg stå i det. Det som er viktig for meg er at vi innad er en samla enhet hvor alle har troa på prosjektet. Så lenge jeg føler at spillergruppa i den grad tror på prosjektet, at støtteapparat og hele sulamitten er bak, så er det lett å jobbe, svarer han.

Se høydepunktene fra Norge-seieren her:

– Du sier både her og på TV etter kampen at du har følt en ro innad, at spillergruppa har vært helt rolig. Hva baserer du det på?

– Vi har det mye høyere under taket. Vi har lagd en ny ledergruppe etter at Stefan Strandberg måtte gi seg. Erling (Haaland) og Martin (Ødegaard) har fått støtte av fire-fem spillere til, vi har jevnlige møter og en sportspsykolog som jobber hardt. Vi har en åpen dialog om små detaljer, sier Solbakken innledningsvis til NRK.

– Nei, det merker du fort, det merker du på arbeidsplassen din også. Hvis Arne Scheie rister på hodet av deg på nabopulten, går du ikke hjem med en god følelse, legger han til.

GLAD: Ståle Solbakken er lettet over at spillerne fikk en god opplevelse igjen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Du sier det er høyt under taket, har det gått en kule varmt siden Kasakhstan-kampen?

– Nei. Det var ingen super prestasjon, men det var heller ingen dårlig prestasjon. Vi kan ikke miste hodet. Men samtidig, hvis jeg hadde vært supporter av Norge og vi hadde spilt 0-0 mot Kasakhstan, og du sitter klokka fire på en fredag og skal ut og feire at Norge har vunnet, så er det klart at jeg skjønner skuffelsen, sier han.

Løkberg: – En perfekt aften

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg mener seieren kjøper både Solbakken og NFF tid og ro.

Han roser landslagssjefen for måten han ledet Norge til seier på mot Østerrike.

– Det var veldig fine grep av Solbakken og trenerteamet i pausen med de to byttene, som gjorde at Norge fikk mer kontroll på det. Det var mer solid og stødig. Antonio Nusa kom inn og var en konstant trussel, sier Løkberg.

– Så tror jeg hele det norske laget trengte å lide og stå imot de siste sekundene. Alt i alt var det en perfekt aften for det norske laget, og en etterlengtet opptur for alle som er glad i norsk fotball, sier Løkberg.

POSITIV: Felix Horn Myhre håper Østerrike-seieren gir ro. Foto: Terje Pedersen / NTB

Horn Myhre: – Det var litt hyggeligere nå

Målscorer Felix Horn Myhre er en lettet mann etter seieren. På spørsmål om hva Solbakken sa i garderoben etter kampslutt, svarer han:

– Det var litt hyggeligere nå enn sist. Det var positivt, nå håper jeg vi kan bygge litt selvtillit og skape litt ro inn mot de neste kampene. Det ville vært fint, sier Brann-spilleren til NRK.

Alexander Sørloth, som spilte en god kamp på Ullevaal mandag kveld, er positiv etter starten på Nasjonsligaen.

– Akkurat nå så sitter jeg med en veldig, veldig god følelse. Vi leder vel gruppen (likt på poeng med Slovenia, red.anm.) og fortsetter vi på dette viset vinner vi vel gruppen også. Selvfølgelig skulle vi slått Kasakhstan, men det er ikke noe å tenke på når vi slår Østerrike. Da skal vi være fornøyde, sier Sørloth til NRK.

– Det betyr alt

Kristoffer Løkberg er ikke i tvil om betydningen denne seieren har for «prosjekt Solbakken».

– Det betyr alt. Det er den bekreftelsen du trenger på at du har noe å stille opp med mot de antatt bedre motstanderne. I kvalifiseringen neste år vil du måtte ta en skalp for å kunne komme seg til VM. Du er nødt til å hamle opp med dem som i utgangspunktet er litt større og litt sterkere. Spesielt på Ullevaal. Nå fikk vi den seieren vi trengte. Jeg tror guttene på laget også fikk den bekreftelsen de trengte på at vi også kan lykkes når det gjelder som mest, sier Løkberg.