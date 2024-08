Solbakken overrasket: Tok ut to debutanter i Norge-troppen

Häcken henter tilbake norsk gullhelt: – Jeg kan ikke vente

Lars Olden Larsen returnerer tilbake til Häcken på lån fra nederlandske NEC Nijmegen. Kantspilleren vant Allsvenskan og den svenske cupen sist han var i Häcken.

Klubben fra Hisingen i Sverige bekrefter overgangen for 25-åringen på sitt nettsted.

– Jeg kan ikke vente med å treffe alle sammen. Jeg har savnet Hisingen. Vår første tid sammen var et eventyr som har gjort at jeg har valgt å vende tilbake. La oss gjøre det vi kan for å avslutte sesongen 2024 på best mulige vis, sier Olden Larsen.

Den tidligere Mjøndalen- og KFUM Oslo-spilleren scoret til sammen 14 mål og sto bak åtte målgivende pasninger på 44 kamper for Häcken på utlån fra russiske Nizjnij Novgorod i 2022 og 2023.

– Lars behøver ingen nærmere presentasjon i klubben. Han er en fin person og en bra fotballspiller som vi kjenner godt, sier Häckens sportssjef Martin Ericsson.

Häcken er plassert på 8.-plass etter 19 spilte kamper i årets Allsvenskan.

(NTB)