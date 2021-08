De to største overraskelsene i den ferske A-landslagstroppen er at Erik Botheim (Glimt) og Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord) er med for første gang.

Mer om det lenger ned.

For det var nemlig ikke bare fotballprat som preget pressekonferansen med Solbakken tirsdag.

Etter at troppen var presentert, og det sportslige ferdigsnakket, fikk Solbakken et spørsmål om hva han synes om at det kun blir 7000 på Ullevaal mot Nederland.

NFF ønsket å ha langt flere på tribunen i skjebnekampen, og prøvde å argumentere med koronapass og hurtigtester for å gjøre dette på en trygg måte, men fikk tommelen ned av myndighetene.

– Stått til stryk

På pressekonferansen hisset landslagssjefen seg sakte men sikkert opp i løpet av en argumentasjonsrekke på over tre minutter.

– Lise (Klaveness) har gjort en fantastisk jobb for å forklare myndigheter og smitteverneksperter at dette er «no problem». Med all respekt må det være lov å sette spørsmålstegn ved myndighetenes behandling av toppidretten og breddeidretten. Jeg har stor respekt for at man sitter med et enormt ansvar, men jeg bor i et annet land (Danmark) hvor jeg ser hvor godt dette kan fungere, innledet Solbakken.

Land som Danmark, Frankrike, og England har på sin side åpnet for fulle tribuner igjen, mens land som Italia og Tyskland slipper inn halvparten av kapasiteten.

– Hver gang man argumenterer får man slengt tilbake at «du er fotballtrener, ikke smittevernekspert», men med all respekt må jeg si at det som nå blir presentert og tilrettelagt, og særlig i siste del av denne koronaperioden, har stått til stryk. Både for topp- og breddeidretten, og kanskje i større grad i breddeidretten. Vi som selvutnevnt idrettsnasjon må sette spørsmålstegn om hvorfor det må være sånn. Jeg mener ikke at idretten skal stå i en særstilling, men for meg er dette nesten litt provoserende. Det fordi jeg mener vi er på ville veier. Og den maktarrogansen jeg tror særlig Lise (Klaveness) har følt på en tid nå, det er ikke bra for noen, sier en irritert Solbakken.

Lise Klaveness har hatt kommunikasjonen med myndighetene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Kulturminister Abid Raja (V) sa følgende til VG før tirsdagens pressekonferanse om at NFF ikke får lov til å slippe inn flere folk på skjebnekampen mot Nederland:

– Jeg har stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest, men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier. Som alle andre fikk de ikke medhold for det, og har nå spurt på nytt. Det endrer ikke regjeringens svar, sa Raja nylig.

– Jeg er faktisk halvrystet

Solbakken mener det er vanskelig å godta forklaringene som ligger bak avslaget.

– Det er vanskelig å følge argumentene deres og se årsakene. Vi skal ikke være i en særstilling, men for meg handler det om sunn fornuft. Vi må legge det bak oss, og de 7000 som kommer inn må hjelpe oss. Men jeg er skuffet og uforstående, og faktisk litt halvrystet over mangelen på forståelse og at man ikke er mer imøtekommende. Alt går så langsomt, og jeg skal stoppe nå, før jeg sier noe jeg kommer til å angre på, tordner landslagssjefen.

NRK har i skrivende stund tirsdag foreløpig ikke fått svar av Kulturdepartementet om Solbakkens kritikk.

Men over til det sportslige:

Spissplassen, der Botheim skal bidra, har vært kilde til hodebry for Solbakken før dette uttaket. Mot Nederland er både Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt suspendert, mens Joshua King omtrent ikke har spilt fotball siden forrige kvalikkamper i mars.

Roser Botheim

Nå kan altså Erling Braut Haaland få selskap av sin gamle spissmakker fra U-landslag i de kommende landskampene. Botheim og Haaland spilte sammen på topp for Norge så sent som i U20-VM i 2019.

Botheim har denne sesongen vært god for Glimt, der han har levert ni mål på 16 kamper i Eliteserien.

– Han har alltid vært «a fox in the box», en som har vært flink til å lukte mål. Men nå har arbeidskapasiteten blitt veldig mye bedre, sier Solbakken om debutanten.

– Han er en slags joker i det her, la han til.

Landslagssjefen forteller at han ringte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen før uttaket.

– All ære for den jobben Botheim har gjort. Jeg har snakket lenge med Knutsen også, og selvfølgelig debattert det her med han, sier han.

Erik Botheim er med i troppen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Holmgren Pedersen fikk 34 kamper for Molde før han ble solgt til Feyenoord i juli. Der har han imponert så mye at Solbakken tok ham med denne gangen.

– Han har tatt veldig store steg i Feyenoord. Spilt alle kampene og vært dyktig. Og kanskje litt heldig også, fordi hans konkurrent i Feyenoord vel har vært litt ute med skade og noen andre småting. Så det har gjort at han har fått ekstremt med spilletid, sier Solbakken om backen.

– Det var en nobrainer at han skulle være med i troppen denne gangen. Han har det som skal til på sikt fordi han har den enorme farten sin, mener landslagssjefen.

Her er hele troppen: Ekspandér faktaboks Per Kristian Bråtveit – Nimes

André Hansen – Rosenborg

Ørjan Nyland – Bournemouth

Kristoffer Vassbakk Ajer – Brentford

Fredrik Bjørkan – Bodø/Glimt

Ruben Gabrielsen – Toulouse

Stian Gregersen – Molde

Andreas Hanche-Olsen – Gent

Marcus Holmgren Pedersen – Feyenoord

Birger Meling – Rennes

Julian Ryerson – Union Berlin

Stefan Strandberg – Salernitana

Sander Berge – Sheffield United

Patrick Berg – Bodø/Glimt

Mats Møller Dæhli – Nürnberg

Aron Dønnum – Standard Liege

Mohamed Elyounoussi – Southampton

Jens Petter Hauge – Eintracht Frankfurt

Mathias Normann – Rostov

Morten Thorsby – Sampdoria

Martin Ødegaard – Arsenal

Erik Botheim – Bodø/Glimt

Erling Braut Haaland – Borussia Dortmund

Joshua King – Watford

Alexander Sørloth – RB Leipzig

Kristian Thorstvedt - Genk

Solbakken kommer til uttaket etter å ha gjennomført en liten europerundtur for å snakke med spillere og trenere.

Der møtte han blant andre Haaland i Dortmund.

– Jeg hadde en god snakk med Erling og en god snakk med treneren hans (Marco Rose), og føler at vi fikk litt ut av det. Vi er veldig opptatt at Erling skal lykkes, sier Solbakken.

VM-kvalifiseringen fortsetter altså med kamper mot Nederland 1. september (hjemme), Latvia 4. september (borte) og Gibraltar 7. september (hjemme).

Gruppa er helt åpen etter at de tre første kampene er spilt. Norsk seier mot Nederland i neste kamp vil gi Solbakken og co et godt utgangspunkt for avansement, til tross for at tøffe bortekamper mot Tyrkia og Nederland gjenstår.

Kampstart mot Nederland 1. september er 20.45.