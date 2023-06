– Det er vel begrenset hvor mange dager man kan feire hvis dem vinner, sier Solbakken med et smil.

10. juni møtes Manchester City og Inter i mesterligafinalen. Hvis de lyseblå vinner, har de sikret seg «trippelen» som første engelske lag siden Manchester United i 1999.

Det vil naturligvis markeres med en parade i Manchester.

– Det vi skal ha respekt for, er hvis de vinner mesterligaen og tar trippelen. Det er ikke sikkert selv de største og beste får oppleve det en gang til, sier Solbakken.

– Da er det en eller annen feiring, og den feiringen har ikke vi fått klarhet i. Og det gidder jeg ikke å bruke mye tid på, når den paraden er. For meg er det viktige at han blir ferdig med det mentale i Manchester City, fortsetter landslagssjefen.

SE PRESSEKONFERANSEN: Landslagssjef Ståle Solbakken bød på flere overraskelser da den ferskeste troppen ble presentert. Du trenger javascript for å se video. SE PRESSEKONFERANSEN: Landslagssjef Ståle Solbakken bød på flere overraskelser da den ferskeste troppen ble presentert.

Landslaget har sin første trening før Skottland-kampen mandag. Solbakkens «frist» for en parade er onsdag.

– Da må jeg sette foten ned. Vi håper han skal komme ned så fort som mulig, sier landslagssjefen.

Det blir neppe nødvendig å videreformidle fristen: Ifølge Daily Mail vil en eventuell parade i Manchester være mandag 12. juni.

– Måtte klype meg i armen

Solbakken presenterte nye ansikter både bakover og fremover på banen til skjebnekampene mot Skottland og Kypros.

Branns målmaskin Bård Finne, Brann-keeper Mathias Dyngeland, Bodø/Glimts Brice Wembangomo og Lech Poznan-proffen Kristoffer Velde er nemlig alle med i landslagstroppen.

Alle fire er landslagsdebutanter.

Dette er landslagstroppen Ekspander/minimer faktaboks Følgende spillere er tatt ut til kampene mot Skottland og Kypros: Keepere: Mathias Dyngeland, Ørjan Nyland og Egil Selvik.

Forsvarere: Birger Meling, Stian Gregersen, Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Brice Wembangomo, Leo Skiri Østigård.

Midtbane: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Velde, Hugo Vetlesen og Martin Ødegaard.

Angrep: Erling Braut Haaland, Bård Finne, Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth.

Velde står med 16 mål og 7 målgivende på 48 kamper for Lech Poznan denne sesongen. Syv av scoringene er kommet i Serieligaen.

Velde er naturligvis overlykkelig når NRK slår på tråden.

– Jeg var klar over det, men jeg måtte klype meg i armen da jeg så det, sier Velde.

– Du visste at du kom til å bli tatt ut?

– Jeg hadde en anelse. De hadde forberedt meg på å være klar, sier Velde.

– Det er stort å bli tatt med og være med de beste i Norge, fortsetter han.

I FORM: Kristoffer Velde. Foto: Reuters

Solbakken forklarer at Velde tilbyr noe troppen har savnet.

– Velde er en vi har hatt i kikkerten lenge. Han har noe vi mangler. Vi mangler kanter med gjennombruddskraft, én mot én-ferdigheter og litt fysisk eksplosivitet. Han er bedre den veien enn andre veien (defensivt), der tar han seg noen kunstpauser og virker ikke å ha like stort hjerte for det som skal skje den andre veien. Nå har vi fulgt ham ganske lenge og tenkt at dette var en fin anledning til å ta ham inn, sier Solbakken.

Samtidig har Bård Finne satt fyr på Eliteserien – og cupen – denne våren. Bergenseren står med ni scoringer på ti kamper.

– Han har prestert jevnt over tid. Han hadde en fantastisk 1.-divisjonssesong uten at vi har tatt for mye hensyn til den. Og han fortsatte utover vinteren og tok det med seg inn i seriespillet. Jeg synes at han hadde en veldig god cupfinale, der han var energisk med lavt tyngdepunkt og gjennombruddskraft, sier Solbakken om Finne.

Ingen Pellegrino

Samtidig ble det klart at Amahl Pellegrino ikke er med. Tidligere i juni ble Pellegrino tatt ut på landslaget til Tanzania. På det tidspunktet var han imidlertid ikke sikker på om han kom til å takke ja.

IKKE I TROPP: Amahl Pellegrino. Foto: NTB

– Alle vet at jeg alltid har drømt om å representere Norge, så det er en stor beslutning å måtte ta, sa Pellegrino.

Tirsdag var han altså ikke en del av Solbakkens utvalgte.

– Det handler om konkurransen han er i, og at vi velger de vi til enhver tid mener er best, sier Solbakken om Pellegrino.

Norges neste kamper er mot Skottland (17. juni) og Kypros (20. juni) på Ullevaal. Begge kampene «må» vinnes for å beholde det norske håpet om en direkteplass til EM i Tyskland i 2024.