Solbakken om NFF-samtaler: – Vi er ikke i mål

På vei inn i CC Amfi for å dele ut pris på Idrettsgallaen lørdag kveld, fikk Ståle Solbakken nok en gang spørsmål om han blir Per-Mathias Høgmos etterfølger.

VG skrev fredag at Grue-karen har fått et konkret tilbud. Mannen som virker å være førstevalget som ny landslagssjef, lettet på sløret under intervjuet med NRK.

– Det får tiden vise, sier Solbakken på spørsmål om han blir den neste landslagstreneren.

– Har du vært i samtaler med NFF om jobben?

– Jeg har snakket litt med Nils Johan Semb, det har jeg. Men vi er ikke i mål på noen som helst måte, svarer Solbakken, og fleiper med at han er langt sikrere på at han kommer til å trene HamKam en gang i fremtiden.

Snakket med Bradley

Tidligere denne uken møtte NRK både toppfotballsjef Nils Johan Semb og tidligere Stabæk- og Swansea-sjef Bob Bradley på Gardermoen.

Amerikaneren bekreftet at de to hadde hatt samtaler, men mye tyder på at Solbakken får Norge-jobben dersom han vil ha den.

– Jeg vil ikke kommentere mer på dette her, men vi er i en prosess vi helst skal ha ferdig jo fortere jo bedre for alle parter, sier Solbakken.

Kryptisk Solbakken om landslagssamtalen Du trenger javascript for å se video.

– Er det ikke fristende å bo på Hamar og slippe pendlingen?

– Hamar er fint, svarer Solbakken og ler med sin karakteristiske latter.

Ber om rask avklaring

– Når håper du denne prosessen er landet?

– Desto hurtigere, desto bedre. Jeg har ikke noe mer å si om det. Det er ikke noe mer å si egentlig, sier Solbakken.

FC København, som har en kontrakt med Solbakken frem til sommeren 2018, hevder de ikke har hørt noe fra NFF.

– Jeg ønsker ikke å bruke mer tid på dette. Ståle har kontrakt med FCK til sommeren 2018 og er trener her minimum så lenge og gjerne lengre, sa pressjef Jes Mortensen til NRK fredag.

Solbakken er på plass i Hamar lørdag, der familien bor, for å dele ut prisen til årets mannlige utøver sammen med Ada Hegerberg.

– Jeg tror det er fint for alle å få en slik dag der man samles på tvers av idrettene og kan snakke litt sammen og hygge seg, sier FCK-sjefen.