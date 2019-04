Solbakken om homohets-skandale: – Han tar en kamp for fotballen

– Jeg tror Viktor først og fremst tar denne kampen på vegne av fotballen, ikke for seg selv. Det her hører ikke til i 2019, sier FCK-trener Ståle Solbakken til NRK.

I kampen på Fionia Park i Odense måtte bortelagets Viktor Fischer oppleve å gjentatte ganger bli utsatt for homofiendtlige tilrop fra hjemmepublikummet.

– Han gikk til motangrep verbalt og med kroppsspråk etter kampen. Han fikk satt foten ned mot noe som ikke skal skje på fotballstadioner eller i samfunnet i det hele tatt, forteller Solbakken.

BLE HETSET: I søndagens kamp mellom FC København og Odense Boldklub møtte FCK- og landslagsspiller Viktor Fischer homofiendtlige tilrop. Foto: Matthew Childs / Reuters

Dette er heller ikke første gang FCK-spilleren opplever å bli hetset av OB-tilhengerne.

– Sist vi spilte i Odense var det homofobiske tilrop fra OB-fansen, og det var det også flere ganger i dag. I etterkant var det deilig å stå igjen med seieren, sa Fischer til danske TV3.



FCK vant kampen 1-0 og leder den danske Superligaen.

Vil ha åpenhet

Gjert Moldestad er åpen homofil og svært aktiv i fotballmiljøet som styremedlem i Brann-Bataljonen og talsmann for Norsk Supporterallianse. Han har kjempet de homofiles kamp i norsk fotball i en årrekke.

– Jeg har en følelse av at fotballspillere nå tør å snakke om temaet uten å være redd for at noen mistenker dem for å være noe annet enn det de er, sier Moldestad til NRK.

HJERTELIG VELKOMMEN: Gjert Moldestad håper og tror at større åpenhet og aksept kan bidra til at vi får flere homofile fotballspillere i fremtiden. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han mener at hendelsen i Danmark bare har vært trist. Allikevel trekker han frem at det er kampanjer og tiltak både i Norge og Danmark som prøver å bekjempe homofobi i fotballen.

– Vi skal ikke så langt tilbake i tiden før dette hadde blitt sunget uten at noen reagerte. Det positive er at alle er enige om at det ikke er greit og at det blir lagt merke til, forteller Moldestad.



Han tror at det er så få åpne homofile i fotballen fordi de i yngre alder har sett hva som kreves i miljøet og derfor valgt vekk satsingen.

– De har ikke giddet å ta den kampen. Jeg tror det derfor er så viktig at vi jobber med slike kampanjer og viser spesielt de unge hva som er greit. Og at de er hjertelig velkomne inn i fotballen. De må bli værende og satse.

Ståle Solbakken håper på en fremtidig fotballverden med større åpenhet omkring homofili.

– At flere sto frem, ville nok vært det beste for alle, sier Solbakken.