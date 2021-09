Solbakken om egen tale: – Har jeg fått ros for den?

Solbakken har flere ganger fortalt hvordan han ønsker å forsterke mentaliteten til de norske spillerne.

Før 2-0-seieren over Latvia ga Norges Fotballforbund (NFF) et lite innblikk i hvordan Solbakken er som motivator.

– Vi er nødt til å være der mentalt. Og det er hver enkelt av deres ansvar. Det er ikke mitt ansvar eller noen andre i trenerteamets ansvar. Det er deres forbannede ansvar. Det er kun elleve av dere som får starte, og da må dere f*** meg være der, sa Solbakken i videoen fra treningsfeltet.

Motivasjonstalen gikk varm i sosiale medier i timene før kampstart mot Latvia, og mange har latt seg imponere over «peptalken».

Lørdagens målscorer Mohamed Elyounoussi er blant dem.

– Ståle har veldig mye «passion». Det smitter veldig over til flere spillere. Både da og før kampen. Han sier ofte de riktige tingene og treffer nøyaktig på kampplanen, sier Elyounoussi på pressekonferansen etter kampen.

– Vi har steppet opp med å være tøffere på banen, og mot hverandre, og sette standarden som kreves fra hverandre, legger han til.

– Har jeg fått ros?

Solbakken var naturligvis i godt humør da han satte seg på podiet foran den norske pressen i Riga.

Det gikk heller ikke lang tid før talen ble et tema. Solbakken åpnet med å fortelle at det er dette han har jobbet med under hele samlingen, nemlig å bli tøffere.

Da Aftenpostens reporter innledet et spørsmål med at han har fått mye ros for videoen, utbryter landslagssjefen:

– Har jeg fått ros for den?

Så forklarer 53-åringen med et smil at han ikke er «helt der» når det kommer til sosiale medier.

– Jeg husker ikke at jeg gjorde noe spesielt i går. Vi kommer hit og skal trene på en tung bane. Vi trener litt taktisk i lav fart, og før spillerne får lov til å gjøre som de vil de siste 20 minuttene, vil jeg avslutte med å si hva de burde bruke tid på oppe i hodet sitt, slik at vi ikke går i den fella. Jeg kan ikke huske hva jeg sa, så jeg vet ikke hva som ble så bra, sier landslagssjefen.

Kristian Thorstvedt har imidlertid en annen oppfatning.

– Han er utrolig flink på den biten. Han engasjerer og gjør oss motiverte. Det hjelper å ha en trener som motiverer oss på den måten, sier Thorstvedt til TV 2.

Solbakken har gjentatt flere ganger at det kan være vanskeligere å motivere seg før en kamp borte mot Latvia enn for eksempel hjemme mot Nederland.

Fredag, like etter den siste treningsøkten i Riga, var Solbakken klokkeklar på at det aller viktigste er hva spillerne selv gjør.

Noen minutter tidligere hadde han holdt den nevnte talen for spillerne.

– Alle spillerne bør jo kunne klare å motivere seg selv til en sånn type kamp. Alle bør jo kunne se hva det til slutt kan føre til. Så det bør ikke være noe problem, og det tror jeg heller ikke det er. Og så har jo spillerne selv vært enig med meg i det at vi må bli tøffere, litt eklere å spille mot, og ha en tøffere mentalitet i alle typer kamper. Der er vi på vei, sa Solbakken til NRK.