Solbakken om «90-tallsgjengen»: – Irriterer meg

Norges VM-håp er ute etter at det ble tap mot Nederland i Rotterdam tirsdag kveld.

Det var en skuffet landslagssjef Ståle Solbakken som møtte opp på pressekonferansen etter kampen.

Dette var det ellevte mesterskapet på rad Norge ikke klarer å kvalifisere seg til.

– Har ikke fulgt med

På spørsmål fra VG om mange har et urealistisk bilde av hvor gode de norske spillerne faktisk er, beveget Solbakken seg ut på en lengre tenkerekke der han løsnet flere skudd mot mange av sine tidligere lagkamerater på landslaget.

– Jeg synes mange er realistiske, de som er urealistiske er ofte de som har spilt på landslaget på 90-tallet, som ikke har fulgt med. Der er det jo noen som tror du kan gjøre akkurat det samme som den gangen. Det er ofte noe som påvirker opinionen og kanskje noen av dere i pressen, sier Solbakken.

Han mener det er et høyst realistisk mål at Norge skal komme foran et lag som Tyrkia etter ti kamper, og at det er ingen som tror norske spillere er langt bedre enn det de faktisk er.

Solbakken nevner ingen navn, men trekker flere ganger frem «90-tallsgjengen».

– Det er så lett å kaste seg over det at vi ikke kvalifiserer oss. Det sier jeg til gutta også, det må vi leve med helt til vi står der. Jeg er 100 prosent sikker, i hvert fall 99, på at vi kommer til å være i Tyskland-EM i 2024 om vi fortsetter den trenden vi er inne i nå. Vi har mye å bygge på, og må ikke la oss pelle på nesa. Vi skal ta konstruktiv kritikk, men vi skal også se helhetsbildet, sier han.

– Irriterer meg

Solbakken mener Norge er på rett vei, og egentlig gjorde en ganske god kvalik.

Han peker på uheldige omstendigheter som hjemmekampen som ble spilt på spansk gress i Marbella, eller «Bent Høie testimonalial» som han kaller det, og mener laget gir prov på at mesterskapstørken snart er over.

– Man må se litt bak det (resultatene). De 90-talls- og Drillo-entusiastene, både noen av de som var på banen og noen av de som var utenfor banen, de har ikke fulgt med i tiden. De driver og kravler tilbake i tid og prater om en tid da ingen hadde hørt om soneforsvar. Det irriterer meg. Ikke dere (i pressen), men de andre. Det er de som burde kunne det litt bedre, sier Solbakken.

Kjetil Rekdal skjønner ikke helt utspillet til Ståle Solbakken. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kjetil Rekdal, som er en av 90-tallsheltene som ofte uttaler seg om landslaget, synes Solbakken-utspillet er vanskelig å svare på.

– At fotballen har endra seg, er det jo ingen tvil om. Dagens fotball er selvfølgelig helt annerledes, både med intensitet og tempo i forhold til nittitallet. At fotballen er i en enorm konstant endring er det ingen tvil om. Jeg er enig med Ståle at fotballen har utviklet seg. Jeg har i hvert fall ikke sagt at vi skal spille som på nittitallet, sier Rekdal til NRK sent søndag kveld.

– Men jeg vet ikke hvem eller hva han sikter til, legger han til.

Norges neste viktige landskamp spilles ikke før det blir kamper i Nasjonsligaen i juni 2022, en pause Solbakken kaller «forferdelig», men han har ståltro på den gjengen han nå er sjef for.

– Vi kvalifiserte oss ikke, det må vi takle, og det er dette det handler om. Men for meg handler det like mye om at Norge tar et steg til. Mange av spillerne er så unge og fremadstormende at de kommer til å ta nye steg, da er det viktig at de får den hjelpen, trøsten og konstruktive beskjeder av meg. Akkurat i dag er det nok noen som ikke bryr seg om det, mens andre kanskje har behov for det, sier Solbakken til NRK.

EM-garanti

Birger Meling støtter landslagssjefen i at Norge er på rett vei. Backen går langt i å love at det blir bedre neste kvalik.

– Vi er et solid lag som slipper til få sjanser og jobber enormt godt sammen. Det er enorm «go» i gruppa og tro på det vi holder på med. Jeg er helt – helt – sikker på at dette laget skal til EM i 2024, sier Meling på pressekonferansen.

Se målene til Nederland - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Meling er skuffet over at Nederland-kampen ble som den ble.

– Vi skulle gjerne ha fått sydd sammen mer da vi hadde ballen. Vi blir litt for hissige, heite i toppen og utålmodig når vi har ballen. Kampen åpner seg mot slutten da vi la om (til tre spillere i forsvar), sa Meling etter tapet.

– Det er en tomhetsfølelse. Man er lei seg. Vi er mennesker vi også. Å få denne i fleisen etter den høsten vi har fått, er blytungt.

Nederland-trener Louis van Gaal følte at Norge ikke var noen trussel i VM-kvalkampen i Rotterdam.

– Norge hadde bare en halv sjanse. Spillerne mine fulgte planen, sa van Gaal etter 2-0-seieren.

– (Erling Braut) Haaland var den eneste spilleren som kunne skape sjanser for Norge i kampen i Oslo. Derfor var det en fordel for oss at han ikke var med i denne kampen, la 70-åringen til.