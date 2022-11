Solbakken kryptisk om Haalands Barcelona-tur: – Det er en grunn

Sørloth ute mot Irland – aktuell til Finland-kampen

Landslagssjef Ståle Solbakken sier at Alexander Sørloth (26) ikke blir klar til torsdagens trenningslandskamp i fotball mot Irland.

– Det er positivt fra å være halvt død til halvt levende. Han er veldig på bedringens vei, men kampen mot Irland kommer for tidlig for ham. Vi har godt håp om at han blir klar igjen til kampen mot Finland, sa Solbakken under onsdagens pressetreff i Dublin.

Spania-proffen Sørloth ankom samlingen i en litt sjaber form, og det ble derfor tidlig klart at han var usikker med tanke på spill i den irske hovedstaden.

Norges Erling Braut Haaland er heller ikke aktuell for spill mot Irland. I likhet med Sørloth kan Haaland være med igjen til søndagens kamp mot finnene på Ullevaal.