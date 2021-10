Mye takket være dødballmål nummer to på to på kamper vant Norge fortjent mot Montenegro mandag kveld.

– Vi vet hvor vanskelig det er når man må vinne på hjemmebane. Det er ekstra deilig å gjøre det foran et fullsatt Ullevaal. Å gi dem noe å juble for, sier målscorer Mohamed Elyounoussi til TV 2.

Samtidig som Elyounoussi scoret sitt andre mål på overtid, så Norge ut til å få svært uventet hjelp fra Latvia mot Tyrkia.

Men på stillingen 1-1 fikk tyrkerne tildelt straffespark, og Burak Yilmaz var iskald fra 11-meteren – hele sju minutter på overtid.

Dermed ble det «bare» en seier for Norge, men den var til gjengjeld av den meget viktige sorten.

Nå gjenstår Latvia hjemme og Nederland borte for Norge. Ståle Solbakken ser lyst på fortsettelsen.

– Alt er mulig. Nå ser vi at Latvia spiller jevnt mot alle lag, det er vi som har hatt den overlegne kampen mot dem. De hadde en sjanse mot Nederland og har sikkert spilt en jevn kamp i dag også (mot Tyrkia), vi kommer til å fokusere på dem først. Hvis vi klarer å vinne dem, vet vi at vi er én kamp unna VM, sier Solbakken til NRK.

– Nærmer seg statue

Norge fosset ut av startblokkene og dominerte banespillet mot Montenegro, men det måtte et hjørnespark til for å få valuta.

Martin Ødegaard spilte kort til Jens Petter Hauge, som igjen fant Marcus Holmgren Pedersen på hjørnet av 16-meteren.

Høyrebacken slo langt på bakerste stolpe, og Stefan Strandberg headet inn igjen i feltet. Her stanget Mohamed Elyounoussi inn 1-0 fra kloss hold.

Dette var Norges andre cornermål på to kamper. Fredag sikret Norge 1-1 i Tyrkia da Kristian Thorstvedt dukket opp på enden av et innøvd cornertrekk.

Før Tyrkia-kampen stod Stolbakkens Norge med tre mål på 68 cornere etter åtte kamper.

Foto: Nick Browning/JMP/Shutterstock / Shutterstock editorial

Så bestemte landslagssjefen seg for å hanke inn dødballeksperten Bernardo Cueva fra Premier League-klubben Brentford.

– Dødballtrener Cueva nærmer seg statue utenfor stadion, skrev Lars Tjærnås på Twitter.

– For en følelse, for en stemning, og igjen er det dødball. Cueva er hentet inn fra Brentford for at Norge skal lykkes med akkurat dette, kommenterte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Målscorer Elyounoussi forteller at trekket var innøvd.

– Vi har fokusert mye på det (dødballer). Det var en innøvd variant på bakre. Perfekt utøvelse. Deilig å score på dødball, også, sier «Moi» til TV 2.

Solbakken forteller at de lærde strides om målet mot Tyrkia var innøvd eller regissert av Ødegaard, men mandagens mål var i alle fall innøvd.

– Vi var vel i snitt ti centimetere lavere enn dem. Da trengs det et triks for å score på dødball, og det klarte vi, sier landslagssjefen på pressekonferansen etter kampen.

Yppet seg

Norge kunne fort scoret også fra åpent spill.

«Moi» var centimetere unna å doble ledelsen med beina da innlegget fra Birger Meling gikk akkurat bak ham i det 52. minutt.

Men derfra kom Montenegro mer med i kampen. Adam Marusic var kun en dårlig berøring fra å utligne da han dro seg rundt både Ørjan Håskjold Nyland og målet.

Solbakken svarte med å kaste innpå Veton Berisha og debutant Dennis Johnsen. Sistnevnte ropte i likhet med hele Ullevaal på hands og straffespark etter 72 minutter, men reprisen viste at ballen gikk i låret og opp i skulderen til montegrineren.

Det siste kvarteret handlet aller mest om å unngå et svært kostbart baklengsmål, men på overtid sikret kveldens mann Mohamed Elyounoussi seieren med en utsøkt avslutning.

Norge 2-0 Montenegro - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Nesten-hjelp

Nesten 100 mil øst for Ullevaal holdt Norge på å få en gavepakke fra Riga.

Hjemmelaget hadde tyrkerne lenge i sjakk, og et selvmål sendte vertene i ledelsen med bare 20 minutter igjen på klokka.

Tyrkia og Serdar Dursun utlignet et knapt kvarter før slutt, og på overtid fikk gjestene straffespark etter bruk av VAR (videodømming).

Burak Yılmaz var sikkerheten selv, og spissen sørget for at Tyrkia holder følge med Norge og Nederland.

– Det bruker jeg ikke tid på, vi får ikke gjort noe med det. Tyrkia har sluppet inn mål på slutten i to-tre kamper og de har scoret sene mål, det kan vi ikke bruke energi på. Det er helt uinteressant, sier Ståle Solbakken til NRK etter kampen.

– Du sier du ikke ønsker å bruke energi på det, men Tyrkia scorer altså i det 98. minutt, det var lagt til fire minutter, det var en tvilsom VAR-situasjon. Det er det folk tenker på som ødelegger den kvelden her litt, i hvert fall?

– Jeg synes du har et helt sinnssykt feil tema. Dette er noe som skjer over lang tid, hva skjedde forrige gang da Tyrkia og Montenegro spilte? Da ledet Tyrkia 2-1 og Montenegro scoret på det siste sparket på ballen. Dette er fotball. Hvis du vil vinkle på det som skjer langt vekk herfra må du gjerne gjøre det, men dette får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken.