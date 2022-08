Solbakken forstår lønnsdebatt: – Jeg tjener godt

– I den ideelle verden så er jeg helt enig i at det skal være likhet for loven i alle lignende tilfeller, sier Ståle Solbakken til NRK.

Norges landslagssjef har fått med seg kritikken fra Kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen, som onsdag gikk hardt ut mot at det fortsatt er lønnsforskjeller mellom A-landslagstrenerne i det norske fotballforbundet (NFF).

Fotballpresident Lise Klaveness avslørte til NRK onsdag at den ferske landslagssjefen for kvinner, Hege Riise, kom til å avlønnes på nivå med fotballpresidenten. VG kunne tidligere i år erfare at den lønnen ligger på omkring 1,7 millioner kroner.

Til sammenligning kan NRK erfare at Solbakken tjener omtrent det tredoblete i NFF, altså rundt fem milloner kroner. Da NRK konfronterer han med tallene, svarer landslagssjefen følgende:

– Du bommer ikke så mye der.

ETTERTRAKTET: Solbakken mener han kunne jeg både tredoblet og firedoblet lønnen hvis han hadde med en annen trenerjobb. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Markedskreftene spiller inn

Solbakken skjønner at det kommer reaksjoner i kjølvannet av lønnsforskjellene på trenersiden. Likevel sier han:

– Det er vel en gang sånn at det er noen veldig tunge markedskrefter som har spilt inn og som har spilt inn over lang tid.

– Så tror jeg NFF er ganske langt fremme. Jeg tror at Hege er ganske happy og jeg er ganske happy. Jeg tok den lønnen jeg ble forespeilet av Terje Svendsen den gangen jeg ble landslagssjef, uten at vi egentlig at vi forhandlet overhode, fortsetter Solbakken.

– Skjønner du at dette kan opprøre?

– Ja, det har jeg ikke noe vanskeligheter med å tro. Jeg tror også at mange forstår og ser hele bildet. Jeg føler at NFF kanskje er det fotballforbundet i hele verden, ved siden av det amerikanske, som har kommet lengst med tanke på det som har med likestilling å gjøre. Så kan det helt sikkert bli bedre og annerledes. Det kommer det til å bli og, i takt med tiden og i takt med at dame- og jentefotballen vokser seg større og større, svarer han.

DISKUTERER: Hege Riise og Lise Klaveness. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Kommer til å bli bedre

Solbakken beskriver ulikheten som har vært mellom mann og kvinne i fotballen i et historisk perspektiv som «ekstrem». 54-åringen innrømmer at han tjener godt som landslagssjef.

– Det å jobbe i NFF, med økonomien det innebærer, så tjener jeg godt. Det tipper jeg også Hege gjør. Jeg tror begge vi to kunne tjent veldig mye mer andre steder. Hege har vært i England, og kunne helt sikkert vært en aspirant til å trene noen av de store engelske klubben og sikkert ganget lønnen sin med mye.

– Hva tenker du om at det skiller rundt tre millioner kroner mellom deg og Hege Riises lønn?

– Jeg tror det her kommer til å gradvis bli veldig mye bedre for jente- og damefotballen. Det blir nok litt mer steg for steg enn det noen kanskje ønsker. For vi alle vil jo at det skal være likt på alle parametere. Dette her handler nok ikke bare om NFF, det handler nok også om et historisk perspektiv og markedskrefter ikke minst.

Reagerer sterkt

Dagen derpå er fortsatt kultur- og likestillingsministeren Trettebergstuen klar i sin tale. Hun mener at lønnsforskjellene er altfor store.

OPPGITT: Anette Trettebergstuen har rettet kritikk mot Lise Klaveness og Norges Fotballforbund, og mener Hege Riises landslagslønn er for lav. Foto: Geir Olsen / NTB

– Signalet med at en kvinnelig trener får mindre betalt enn en mannlig, understøtter at kvinnefotballen er mindre verdt. Det er gammeldags og ikke riktig. Jeg synes norsk fotball burde gå foran fordi norsk idrett går foran på likestilling ellers, sier Trettebergstuen til NRK.

Hun får støtte av toppfotballsjef i Toppserien Hege Jørgensen, som også er skuffet over mangelen på likelønning.

– At det kan være en grad av forskjell på et lønnsnivå i forhold til press, reisedøgn også videre, det kan det nok være. Men vi mener at fotballforbundet virkelig burde gå foran når det gjelder likelønn for kvinnefotballen, sier Jørgensen til NRK.

KRITISK: Toppfotballsjef i Toppserien Hege Jørgensen. Foto: Harald Thingnes

Toppfotballsjefen kjøper ikke argumentet om at det er markedskreftene som styrer lønningene i NFF.

– Det er ikke markedskreftene som definerer lønnen til landslagssjefene i forbundet, det er det fotballforbundet selv som gjør. Dermed kan de velge hvilket nivå man skal ha på lønnen til treneren til kvinnelandslaget, kontra herrelandslaget. Det er det ingen andre enn de som bestemmer. Det er norsks fotballs økonomi som finansierer den lønnen, det er for så vidt ikke markedskreftene i seg selv, mener hun.

– Tjener mer enn forgjengeren

NRK har konfrontert NFF med kritikken fra Jørgensen. Fotballpresident Lise Klaveness bekrefter nå at Hege Riise ikke tjener mindre enn forgjengeren Martin Sjögren gjorde som landslagssjef.

– Når vi nå skulle ansette ny landslagssjef for kvinnene ønsket vi å løfte nivået fra Riises forgjenger og tilby en lønn som vi synes gjenspeiler at dette er en svært viktig stilling i norsk fotball. Vi besluttet derfor å legge lønnen på samme lønnsnivå som for NFFs øverste valgte leder, presidenthonoraret. Dette er en veldig konkurransedyktig lønn sett i forhold til det markedet vi konkurrerer i når vi skal hente topptrenere til kvinnesiden og høyere lønn enn Heges Riises forgjenger hadde, sier Klaveness.

Hun er enig i at NFF bestemmer lønningene, men påpeker likevel at de jobber i to forskjellige markeder når de ansetter trenere på herre og kvinnesiden.

– Selv om det selvsagt er NFF som beslutter lønn for begge landslagssjefene, er realitetene likevel at vi på en eller annen måte må forholde oss til to fundamentalt ulike markeder. Vi jobber for utjevning, men skal samtidig konkurrere i to markeder som i Norge og i verden er ekstremt ulike på mange måter, også når det gjelder lønn, sier Klaveness.