Solbakken fikk smell på Viking-trening

Markus Solbakken ble tirsdag tatt ut i troppen til A-landslaget for første gang i karrieren og flyr høyt med Viking for tiden, som har ti seirer på rad i Eliteserien.

Søndag spiller Viking hjemme mot Vålerenga og mot slutten av torsdagens trening fikk nøkkelspilleren seg en smell.

Ifølge Rogalands Avis ble han taklet bakfra av lagkameraten Jost Urbancic. Avisen beskriver det som en «stygg takling» og skriver at Solbakken var rasende på lagkameraten og ga klart uttrykk for det.

– Jeg håper dette skal gå bra, men den taklingen var ikke pen, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim til avisen.

Medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova forteller at det var en takling mot ankelen og at Solbakken kunne gå av banen selv. Han legger til at de nok imidlertid ikke får mer info om et mulig skadeomfang før fredag.

På spørsmål om det «kun» er snakk om en støtskade, svarer Grova:

– Nei. En slik takling bakfra vil nok gi en vridning også.