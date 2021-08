Solbakken dreg Jordan-parallell til Haalands Norge-rolle

Haaland er blant verdas aller beste spissar, men arbeidsforholda i Dortmund er openbert noko heilt anna enn på landslaget.

Ikkje minst når Nederland ventar i VM-kvaliken neste veke.

Det tyske maskineriet er skreddarsydd for 20-åringen, påpeikar Solbakken, og han er ikkje nødvendigvis så involvert i oppbygningen av angrepa.

Landslagssjefen understrekar at Norge må bruke Haaland til det han er best til, anten det er som avsluttar eller eit råsterkt kontringsvåpen.

Samtidig må han bidra til å gjere medspelarane endå betre.

– Det er andre fasar i spelet der Norge er tvinga til å ha ein som også kan suge til seg nokre ballar, og setje dei andre i scene. Ta nokon løp som gjer at den tiltrekkingskrafta han har på motstandarane, den kan bidra til at andre skin òg, seier Solbakken til NRK.

NØKKELSPELAR: Ståle Solbakken må finne ut av korleis han får det beste ut av Haaland på landslaget. Foto: Geir Olsen / NTB

– Dra til vår fordel

Landslagssjefen fortset resennomentet med å trekkje ein parallell til sportsdokumentaren «The Last Dance», der Michael Jordan får beskjed av trenar Phil Jackson om at laget blir betre viss han gjer ting han sjølv skin litt mindre av.

Jordan har forklart at han først ikkje var fan av Jackson fordi han tok ballen «ut av hendene mine», medan Doug Collins (forgjengaren) gjorde det motsette.

Saman vann Jordan og Jackson seks NBA-titlar i Chicago Bulls.

– Då blir det lettare for dei andre, og totaliteten blir betre. Han (Haaland) må kanskje finne seg i at han i nokre situasjonar må vere den som tek større ansvar med til dømes å halde i ballen i krevjande situasjonar, eller på ein måte dra på nokon løp for å opne for andre, seier Solbakken.

Landslagssjefen har adressert dette overfor Haaland både under førre samling, og då han besøkte spissen i Dortmund tidlegare i august.

Neste onsdag ventar altså Nederland, der Louis van Gaal er tilbake ved landslagsroret sju år etter at han gav seg.

Hans første oppgåve er Norge på Ullevaal.

NYE KAMPAR: Ståle Solbakken presenterte tysdag troppen som skal møte Nederland, Gibraltar og Latvia. Foto: Ali Zare / NTB

– Merksemda rundt Haaland er enorm, og motstandaren vil leggje opp mykje av taktikken sin på å stoppe han. Og det kan vi dra til vår fordel. Det kan Erling hjelpe oss kraftig med. Hos meg blir han aldri målt på berre mål og målgivande pasningar, men også på arbeidskapasitet og å hjelpe dei andre. Og så skal vi sjølvsagt behalde det beste av det, seier Solbakken.

Klare forventningar

Så langt står Haaland med eitt landsslagsmål på fem kampar under Solbakken. Under førre kvalik-samling gjekk spissen mållaus av banen mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Sidan då har Haaland pøst inn mål for Dortmund. Samtidig har landslagskaptein Martin Ødegaard vorte tidenes dyraste nordmann på vegen til Arsenal.

Solbakken har klare forventningar til stjerneduoen.

– At dei tek stort ansvar, som dei har gjort. Men eg forventar òg at dei går føre saman med nokon andre, og at dei set ein standard både på og utanfor banen.

– Då er det ikkje nødvendigvis at du lykkast med alt i kvar kamp. Dei er supermotivert, eg har snakka lenge med begge, og dei gler seg til samling, spele på Ullevaal og gjere alt dei kan for Norge, seier Solbakken.