Sola slo dansk lag i Europaligaen

Martin Sjögren i ny jobb – tilbake i svensk klubbfotball

Martin Sjögren, som i fem og et halvt år var sjef for Norges kvinnelandslag i fotball, har fått jobb som assistent i IFK Norrköping i Allsvenskan menn.

Han skal jobbe under klubbens danske hovedtrener Glen Riddersholm. Det blir 47-åringens første trenerjobb for et herrelag.

– Jeg gleder meg. Jeg skal gjøre mitt absolutt ytterste for at laget skal bli så bra som mulig, sier han til klubbens nettsted.

Sjögren hadde gode resultater med Norge i kvalifisering og førte laget til kvartfinale i VM i 2019, men to mislykkede EM-sluttspill felte ham. Han fikk ikke fortsette etter sommerens sluttspill i England.

– Det har vært en periode uten fotballarbeid for min del. Det har vært bra for restitusjon, refleksjon og tid med familien. Nå er jeg sugen på å jobbe med fotball igjen, og jeg er superglad for denne muligheten, sier han.

Han sier at han har fått tilbud fra landslag, men at han ville tilbake til klubbfotballen. Tidligere har han ført Malmö (to ganger) og Linköping til seriegull i Allsvenskan kvinner.

– Kvinner eller menn spiller ingen rolle. Fotball er fotball, sier han.

