Sogndal: Emil Pálsson våken etter hjertestansen

– Emil er våken og har det etter omstendighetene bra.Han blir videre utredet og behandlet ved Haukeland universitetssjukehus i dagene framover, skriver Sogndal på sine nettsider.

Det var tolv minutter ut i 1.-divisjonskampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink mandag kveld at midtbanespilleren Emil Pálsson fikk hjertestans.

Sogndal-spilleren ble vellykket gjenopplivet på banen og deretter flydd til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Utfordrende

Tirsdag formiddag opplyste klubben at Pálsson var stablil.

– Det er klart at det er en spesiell hendelse, og det er utfordrende å håndtere. Men spillerne har håndtert det på en flott måte. Den siste rapporten gjør at vi skjønner at det er et steg i riktig retning, sa Heggestad til NRK tidligere tirsdag.

Han fortalte at det har vært frivillig for spillerne å trene tirsdag, men at de fleste likevel har møtt opp.

HJERTESTANS: Det var Emil Pálsson sin fikk hjertestans mandag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nytt kamptidspunkt ikke klart

Kampen ble avlyst, og det er ennå ikke avklart når den skal spilles ferdig. Dette skal vurderes av Norges Fotballforbund i dialog med de respektive klubbene.

Et mulig scenario er at kampen blir spilt i landslagspausen. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til NTB at de ikke har så god tid.

– Vi lytter til klubbene, men vi har ikke veldig god tid. Denne kampen må avvikles før de to siste rundene. Vi går inn i en internasjonal periode, og hvis klubbene ikke må slippe spillere til landslagsoppdrag, kan det hende det løser seg veldig smidig i landslagspausen, sier Fisketjønn.