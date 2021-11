Sogndal-spelarane samla etter hjartestansen: – Det var rask responstid

Det fortel arrangementssjef Geir Inge Heggestad til NRK.

Spelarar og støtteapparat er no samla i glasburet på Campus for å ete frukost saman og for å høyre om korleis kvar og ein har det etter at lagkameraten kollapsa på bana.

Det er enno ikkje komme noko ny medisinsk oppdatering på tilstanden til Pálsson, men det er forventa at det kjem seinare tysdag. Det fortel klubblege Anders Rosø til NRK.

– Vi veit ikkje meir enn det vi sa i pressemeldinga i går, at han var i live då han reiste frå Sogndal. Det var ei vellukka gjenoppliving og flydd til Haukeland i går kveld. Det er det vi veit, seier Heggestad til NRK.

Familien til Pálsson er på veg til Haukeland frå Island, og Sogndal Fotball vil også sende representantar til Bergen tysdag.

Kjapp responstid

Heggestad er stolt over kor kjapt medisinsk personell reagerte då hendinga oppstod.

Han meiner det såg ut som Pálsson fekk ein olboge i nasen, før han kollapsa i bakken.

KONTROLL: Geir Inge Heggestad. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Eg opplever det som han har fått ein olboge i nasen, at han held seg for nasen, før han dett om. Då skjønte eg det hadde skjedd noko meir. Heldigvis har vi rutinar på dette, med helsepersonell og vi får tømd stadion, seier han og held fram:

– Ambulansepersonell og klubblege var raske på pletten, og gjer ein fantastisk jobb på veldig kort tid. Det var ein rask responstid og det såg profesjonelt ut frå min ståstad.

Fotballpresident Terje Svendsen, som i dette augeblikket har pressekonferanse med Noregs Fotballforbund etter styremøtet i går, innleia møtet med å rette tankane mot gårsdagens hending.

– Dette er ei slik hending som set ein støkk i oss alle saman. Men samstundes viser det at det er menneska i fotballen som er viktig. Våre tankar går til spelarane og alle som var til stade på stadion i går. Spesielt håpar vi det går bra med Emil Pálsson som var utsett for hendinga, seier Svendsen.

RASKT PÅ STADEN: Helsepersonell var kjapt ute på bana for å få liv i Pálsson att. Spelaren skal ha vore bevisst då han blei sendt i ambulansehelikopter til Haukeland. Foto: Ola Weel Skram / Porten

Dramatisk

Det var under Obos-liga-kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink då midtbanespelar Emil Pálsson fekk hjartestans etter tolv minuttar spelt. Sogndal-spelaren blei vellukka gjenoppliva på bana, og deretter flydd til Haukeland sjukehus for vidare utgreiing og behandling.

Han er framleis på Haukeland sjukehus og det er venta ein pressemelding på tilstanden rundt lunsjtider tysdag.

UTLÅN: Emil Pálsson er utlåna frå Sarpsborg 08 denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Familie skal vere til stade hjå spelaren. Bror Stefan Pálsson skreiv på Twitter seint måndag kveld at han reiser frå Island til Bergen tysdag morgon.

Det er enno ikkje avklart når resten av kampen skal gjennomførast. Det er noko som Noregs Fotballforbund skal vurdere, i dialog med dei respektive klubbane.

Eit mogleg scenario er at kampen blir spela i landslagspausen. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn seier til NTB at ein ikkje har så god tid.

– Vi lyttar til klubbane, men vi har ikkje så veldig god tid. Denne kampen må avviklast før dei to siste rundane. Vi går inn i ein internasjonal periode, og viss klubbane ikkje må sleppe spelarar til landslagsoppdrag, kan det hende det løyser seg veldig smidig i landslagspausen, seier Fisketjønn.

Stjørdals-Blink returnerte attende til Trøndelag måndag kveld.