Sogndal klar for Eliteserien-kvalik

Ingen Island-retur for Lagerbäck

Islands U21-landslagstrener Arnar Vidarsson har blitt ansatt som landslagstrener for Islands A-landslag. Dermed blir det ikke et Island-comeback for Lars Lagerbäck.



Island har stått uten landslagstrener etter at Erik Hamrén gikk av, men tirsdag ble det altså klart at Vidarsson tar over. Han har tidligere vært trener for belgiske Cercle Brugge og Lokeren.



Tidligere har det florert rykter om at Lagerbäck skulle returnere som landslagstrener for Island, og det islandske fotballforbundet bekreftet også på et tidspunkt at de hadde vært i dialog med svensken.