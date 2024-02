– Hun var et supertalent og herjet i junior-VM i Almaty i Kasakhstan i 2015. Så har det vært trøblete år, men denne tiden er helt suveren. Imponerende hvordan hun har jobbet seg tilbake, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Hun har funnet seg selv. Hun driver med noe helt annet enn de andre akkurat nå, suplerte Jann Post.

Sofie Nordsveen Hustad etter NM-gullet. Du trenger javascript for å se video. Sofie Nordsveen Hustad etter NM-gullet.

Hustad vant stafetten med Tiril, Lotta Udnes Weng og Julie Myhre i junior-VM i 2015.

I dag knuste hun konkurretene da hun sikret NM-gull foran Julie Bjervig Drivenes. Silje Theodorsen siket bronsje.

– Det betyr så mye, sier Hustad til NRK etter seieren.

– Det er julaften og nyttårsaften og alt på en gang. Det betyr så sykt etter å hatt mange år hvor jeg har vært helt ute av det, sier hun videre.

Selv har hun vært usikker på om hun vil klare å komme tilbake. Men poengterer ovenfor NRK at hun alltid har hatt troen på seg selv. Samtidig takker hun hjemmeklubben for støtten:

– Hele Kjelsås gjengen har vært gull for meg, sier Hustad til NRK.

Comeback for Fossesholm

Helene Marie Fossesholm har ikke gått et eneste skirenn på over ett år. Men under NM-comebacket på Beitostølen ble hun knust av konkurrentene, selv uten de største stjerne på start.

Det var en tydelig nervøs Fosseholm før start, som ikke har gått et eneste skirenn siden Norgescupen på Åsen 19. februar 2023.

– Den frokosten i dag var helt grusom. Altså, når du brekker deg før du spiser frokost da vet du at du er spent, sa Fossesholm til NRK og poengterte at det bare var et sunnhetstegn.

Fossesholm startet forholdvis beskjedent og lå 17, 1 sekunder bak Julie Bjervig Drivenes, ved 3,6 kilometer.

Nærmest samme tidsdifferansen skilte disse to løperne halvveis i løpet, da Drivenes fortsatt var i tet.

Fikk skjennepreken av Johaug

Therese Johaug, som har trent en del med Fossesholm den siste tiden, fortalte før start at Hokksund-jenta har funnet tilbake til både idrettsgleden- og gnisten.

Men på en treningsøkt to dager før NM-comebacket slet Johaug rett og slett med å henge på i nedoverbakkene. Hun måtte også fram med pekefingeren da råtass-egenskapene til Fossholm tok overhånd, ifølge Johaug.

– På den siste økta vi hadde så fikk hun litt skjennepreken, fortale NRKs langrennsekspert før start.

Therese Johaug, NRKs langrennsekspert. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hun fortsatte:

– Hun gutser alt og kjører nesten som en alpinist ned Kitzbühel. Det var isete og jeg fant hun til slutt i skråningen. Da kom pekefingeren min fram.

Johaug påpekte videre at Fossesholm eier få hemninger. Noe som er fordelen hennes som langrennsløper. For hun er god både nedover og i svinger. Nettopp der kan hun ta mange sekunder på konkurrenten, påpekte Johaung.

Har slitt i over ett år

Fossesholm har ikke gått et skirenn siden Norgescupen på Åsen 19. februar 2023.

For etter en lang periode med motgang i fjor høst tok 22-åringen pause fra alle konkurranser.

Planen var å sesongdebutere under Norgescupen i Nes i starten av februar, men hun måtte stå over grunnet sykdom.