Søderlund mener ekspert bommer fullstendig: – Ingen her tenker at «jeg er gammel og ferdig»

– Det er klart, på papiret har vi et gammelt lag. Men det er ingen i denne garderoben som liker å tape. Det er en grunn til at vi har vunnet så mange ganger på rad. Det er fordi det er vinnerskaller her, sier RBK-spissen selvsikkert til NRK inne på «Brakka» rett ved Lerkendal stadion.

– Kan snu plutselig

Han er ikke helt ferdig med forsvarstalen der. For han sier det har vært mye nytt under ny trener og ting som kanskje har «vært for mye annerledes enn det har vært tidligere».

– Men vi vet vi kommer sterkt tilbake. Det stresser oss ikke. Jesper var en brukbar fotballspiller, men han var ikke i nærheten av å vinne Eliteserien. Han har mye smart å si også, men det er ikke alltid han treffer, sier Søderlund - og understreker at han snakker på vegne av hele «den eldre garde», før han smiler enda litt til.

– Selvfølgelig. Det er ingen her som tenker at «nå er jeg gammel og ferdig». Plutselig snur det, og forhåpentligvis mot Molde til helgen.

– Er ikke «over toppen»

For det er ikke bare RBK-trener Eirik Horneland som har fått mye kritikk i sesonginnledningen. Rosenborg står med to poeng på fire kamper. Det holder til nest sisteplass på tabellen. Spillerne må også ta sin del av ansvaret for at det har blitt som det har blitt i Trondheim den første Eliteseriemåneden, mener TV 2s Jesper Mathisen.

I et intervju med sin egen kanal tror han at Horneland sliter med å få gjennomslag for kravene sine i Rosenborg-garderoben. Mathisen sier «det ikke er tvil om at mange av disse spillerne har passert middagshøyden, er mette, tjener litt for godt og er for komfortable». Han legger til at han trodde Horneland skulle komme inn og sette litt nye krav, «men at det ikke ser ut til at disse kravene er noe spillerne er interesserte i å være med på».

– Du mener Mathisen bommer, Søderlund?

– Ja. Men alderen har han rett i. Vi er mange spillere rundt 30 år. Vi skulle sikkert hatt flere yngre spillere, men det er ikke så lett å få tak i. Du skal jo være god nok til å være her også. Så får Jesper bite i seg sine ord i løpet av sesongen, skal du se.

33 år gamle Tore Reginiussen mener det selvfølgelig er lov til å mene at flere RBK-spillere «er over toppen». Han mener imidlertid at Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, alle blant verdens beste spillere, er «gutter som er oppe i 30-årene».

– Ekstremt viktig kamp

– Så at man ikke kan spille fotball selv om du har bikket 30 år... Jeg vet ikke. Jeg tror ikke personlig det er noen hovedgrunn. Men det er klart, går det dårlig så er det alltid sånn at man leter og finner ting som man mener kunne vært annerledes.

– Men vi har en tropp her som har vært med på å vinne mye. Likevel har vi klart å opprettholde sulten. Vi har vunnet fire på rad, i tillegg cupen. At vi ikke har de rette typene, det kjøper jeg ikke, sier Reginiussen.

Søndag venter en svært viktig kamp mot Molde på Aker Stadion for både Søderlund og Reginiussen. Sistnevnte kaller den “ekstremt viktig”.

– Vinner vi den så kommer vi i gang, melder oss på og opprettholder akseptabel avstand opp. Taper vi, så er det lengre opp og da har vi fått en ekstremt tung start. Men uavhengig av hvordan det går, så må vi jobbe oss ut av det. Det kommer til å snu. Men vi har veldig lyst til å vinne den kampen, sier Reginiussen.