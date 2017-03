1. Alexander Søderlund – 26 kamper – 1,65 poeng per kamp

2. Håvard Nordtveit – 29 kamper – 1,28 poeng per kamp

3. Rune Almenning Jarstein – 44 kamper – 1,23 poeng per kamp

4. Ørjan Nyland – 23 kamper - 1,17 poeng per kamp

5. Tore Reginiussen – 21 poeng – 1,14 per kamp

6. Even Hovland – 22 poeng – 1,14 per kamp

7. Markus Henriksen – 31 poeng – 1,10 poeng per kamp

8. Omar Elabdellaoui – 23 kamper – 1,09 poeng per kamp

9. Tarik Elyounoussi – 40 kamper – 1,08 poeng per kamp

10. Joshua King – 27 kamper – 1,07 poeng per kamp

11. Stefan Johansen – 33 kamper – 1,00 poeng per kamp