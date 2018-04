Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bare to minutter var spilt av andre omgang da Alexander Søderlund fikk revet seg fri på en corner. Ved første stolpe nikket spissen ballen i nettaket etter hjørnesparket fra Vegar Eggen Hedenstad.

Søderlunds andre scoring på to strake kamper etter overgangen fra St. Etienne.

– Alltid deilig å score mål, og ekstra deilig på en dag der det går trått, sier Alexander Søderlund til MAX.

– Vi er passive og klarer ikke komme opp i dem, og vi flytter ikke beina fort nok, sier han videre.

Den tidligere landslagsspissen startet på topp for Rosenborg, og har skjøvet Nicklas Bendtner ut på kanten i klubbens 4-3-3-system.

– Vi er veldig fornøyd med å få med oss tre poeng. Vi har vel ikke vunnet her siden jeg var trener her oppe (2009). Nå nærmer vi oss Ranheim, fleipet RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Tamt og kjedelig

Men etter scoringen sluknet Rosenborg igjen etter en svak første omgang. Og Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal var ikke imponert.

– Det er urovekkende. Rosenborg fremstår ikke som noe godt fotballag. De skapte lite og hadde marginene med seg mot et lag som ikke har scoret mål på fire kamper, sier Rekdal.

–Men de viser styrke ved å vinne på en middels dag, sier Rekdal videre.

For spillet før pause var tamt, slapt og tidvis dørgende kjedelig på Aspmyra. Rosenborg kom fra 4-0-nedsablingen av Molde på Lerkendal forrige helg. Men laget var tilbake til gamle synder fra de tre første serierundene da klubben bare plukket to poeng.

HARDE TAK: RBK-midtstopper Even Hovland startet sin andre kamp på rad etter overgangen fra Sogndal. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt nærmest mål

Glimt la seg lavt med laget. Og Rosenborg klarte aldri å trenge gjennom. Ballen gikk for seint, tempoet var for lavt og de eventuelle kontringssjansene ble aldri utnyttet.

Glimt var faktisk nærmest scoring før pause da laget plukket opp et klassisk løst tilbakespill fra Tore Reginiussen. Men feil beslutninger førte til at avslutningen fra Ulrik Saltnes til slutt ble hamret over RBK-målet.

For Rosenborg var midtbanespiller Anders Trondsen nærmest før pause, men skuddet ble for løst fra hjørnet av 16-meteren.

Den tidligere Sarpsborg-spilleren ble påført en ny smell noen minutter senere da han måtte ut med en lårskade.

Ropte på straffe

Bodø/Glimt er i trøbbel etter fire strake tap og null mål fremover. Etter den oppløftende serieåpningen mot Lillestrøm (3-1) har den traurige fotball-hverdagen kommet til Bodø.

Likevel var Glimt det førende laget i store deler av andre omgang. Innbytter, tidligere RBK-spiller og klubbveteran Trond Olsen kom også innpå og satte fart på gultrøyene midtveis i omgangen.

Ulrik Saltnes burde scoret da Olsen serverte ham i feltet, men avslutningen gikk like utenfor.

Og på overtid ropte hele Aspmyra på straffe da Even Hovland felte innbytter Geir Andre Herrem i feltet, men dommer Trygve Kjensli løftet aldri fløyta til munnen.

– Vi føler oss snytt. Han er tydelig på venstrefoten hans, det er ikke diskusjon engang, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det er utrolig feigt å ikke dømme der. Jeg ble veldig overrasket over at det ikke ble dømt straffe, sier Geir Andre Herrem.

– Det er uten tvil staffe. Det skulle vært rødt kort og straffespark til Bodø/Glimt. Men det er vanskelig for Kjensli å se den, sier Rekdal.