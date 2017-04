So (23) har ikke tapt på 64 partier – men taktikken er omstridt

– Det er en sensasjon at han har gått så lenge uten tap, sier Torstein Bae.

NRK-eksperten er en av mange som har latt seg overraske av Wesley So som det siste året har klatret oppover verdensrankingen til en andreplass – rett bak Magnus Carlsen.

NRK-EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

So, som nå er i gang med det amerikanske mesterskapet, har faktisk ikke tapt på utrolige 64 partier med klassisk sjakk. 40 av disse partiene har endt med remis.

– Helt ekstremt

Sist gang han gikk på et nederlag var mot Carlsen i Bilbao 16. juli i fjor.

– Det er en fantastisk prestasjon, og han har gjort dette i kamp med verdenseliten. Det sier noe om at han i en ekstrem grad unngår tabber, sier Bae.

Han får støtte av Tarjei Svensen, redaktør for Matt og Patt.

– Det er helt ekstremt. En så lang periode uten tap, der han også har møtt de beste spillerne i verden, er en vanvittig prestasjon på dette nivået. Til sammenligning er Magnus Carlsens rekord 43 partier uten tap, sier Svensen.

Men har So satt verdensrekord med sine 64 partier uten tap?

Trolig ikke. Ifølge Svensen på Twitter er det mest sannsynlig Sergey Tiviakov som har rekorden med 110 partier uten tap. Tiviakov møtte imidlertid dårligere motstand.

FORRIGE TAP: Magnus Carlsen slo Wesley So i Bilbao i fjor sommer. Det er forrige gang amerikaneren gikk på et tap. Foto: Vincent West / Reuters

Defensiv taktikk

Ikke alle jubler like høyt for måten amerikaneren har sanket poeng etter poeng. Flere har det siste året uttalt seg kritisk til 23-åringens spillestil.

– Magnus er ikke kjent for å være en stor fan av So. Han føler nok at So spiller veldig trygt, så når han møter de beste spillerne, er det viktigste for han å ikke tape. Det er litt motsatt av den filosofien Magnus har, sier Bae og legger til:

– Nordmannen går alltid for å skvise motstanderen og vinne, mens amerikaneren spiller veldig «safe» mot de beste og griper sjansen begjærlig når han møter de på nivå to.

Espen Agdestein, manageren til Carlsen, beskriver sjakk-kometens spill som «veldig taktisk».

CARLSEN-MANAGER: Espen Agdestein. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Han prøver å slå de han tror han kan slå og så er han veldig forsiktig mot dem som er veldig gode, sier Agdestein.

VM-kamp?

På grunn av de vanvittige resultatene er han nå en brennhet kandidat til å møte Carlsen i neste VM-kamp.

– So har en fantastisk seiersrekke, men heldigvis har han spilt ganske mange remiser. Han vinner ikke hele tiden, sier Agdestein, som forklarer at So dermed ikke tar mye innpå Carlsen på verdensrankingen.

– Men det er klart: So seiler absolutt opp som en kandidat til neste VM-match.