Snytte Jakob Ingebrigtsen for VM-medalje – blir etterforska for doping

Utestengt i 60 kamper for rasisme

Start-supporteren som kom med rasistiske tilrop til Sandefjors Brice Wembangomo utestenges i 60 kamper. Det melder Start på sine nettsider.



Hendelsen fant sted under lørdagens oppgjør mellom Start og Sandefjord på Sør Arena.



– Jeg synes at det er rettferdig. Så er vi åpne for at mennesker kan gjøre en innsats for å endre seg. Vi har ikke lyst til å ha rasistiske ytringer på stadion, men vi vil heller ikke utestenge folk. Så hvis vi ser at det gjøres en jobb og at det endres holdning så er vi åpne for å se på dette igjen, sier daglig leder i Start, Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.