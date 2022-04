Snudde kampen etter tidlig kalddusj – Glimt klare for sin første cupfinale på 19 år

Viking fikk en pangstart på semifinalen etter en straffescoring av Veton Berisha, men resten av første omgang ble det Glimt-show på Aspmyra.

Hjemmelaget svarte få minutter senere og økte til 2-1 like før pause. Ola Solbakken var kveldens servitør, og hadde assist på både utligningen til Runar Espejord og vinnermålet til Gilbert Koomson.



Gjestene løftet seg likevel flere hakk og presset kraftig på mot slutten av kampen. Men et smell i tverrliggeren og et skudd like over mål var det nærmeste rogalendingene kom en utligning.

– Vi er veldig skuffet, men synes vi gir det en god kamp og fortjente mer. Men vi får ønske Glimt lykke til i finalen. Vi må skape litt mere sjanser og så skulle jeg ønske vi hadde bedre kontroll i boks. Det er litt skuffende, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim like etter kampen.

Dermed er det Bodø/Glimt som møter Molde i cupfinalen neste helg. Sist Glimt vant cupfinalen var i 1993.

Molde tok seg til finalen da de knuste Strømsgodset 3-0 for drøye to uker siden:

Startet med et smell

Semifinalen på Aspmyra startet med et smell etter 12 minutter. Alfons Sampsted forsøkte å heade ballen tilbake til Nikita Haikin, men det støtet var det ikke nok kraft i. Haikin forsøkte iherdig å få tak i ballen, men tok i stedet beina til Zlatko Tripic. Straffen tok Berisha seg av, og 28-åringen var sikker fra krittmerket.

Så var det Glimt som tok over de neste minuttene. Etter et par småsjanser sendte Ola Solbakken et innlegg inn i boks der Runar Espejord stod og ventet. Spissen fikk styrt ballen i lengste og gjenopprettet balanse på måltavla.

Glimt var ikke langt unna å ta ledelsen like etter. Ulrik Saltnes var centimetere unna scoring, men ballen gikk i tverrliggeren.

Men ballen fant veien til mål igjen for Glimt før pausen. Solbakken var servitør nok en gang, da Gilbert Koomson sendte ballen inn i hjørnet til 2-1. Dermed var kampen snudd til Glimts fordel, etter den tråe starten.

