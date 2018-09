Snøt Ingebrigtsen for medalje – utestenges i fire år

Det rådet full forvirring da Henrik Ingebrigtsen ble dømt til fjerdeplass på 5000-meteren under EM i Amsterdam 10. juli 2016. På målfotoet så det for et utrent øye i praksis ut som dødt løp mellom de fire første.

Ingebrigtsen måtte imidlertid ta til takke med fjerdeplassen, ett hundredels sekund bak gullvinner Ilias Fifa, marokkaneren som var blitt spansk et knapt år før mesterskapet.

Neste gang Fifa stjal overskriftene, var etter at han 25. oktober 2017 ble arrestert av spansk politi i sitt hjem. Han var en av elleve personer av marokkansk opprinnelse som ble arrestert denne dagen.

Årsaken var mistanke om import, besittelse og bruk av ulovlige preparater.

SÅ JEVNT: Ilias Fifa ble kåret til vinner etter målfotoet som henviste Adel Mechaal til andreplass, Richard Ringer til tredje og Henrik Ingebrigtsen til fjerdeplass. Du trenger javascript for å se video. SÅ JEVNT: Ilias Fifa ble kåret til vinner etter målfotoet som henviste Adel Mechaal til andreplass, Richard Ringer til tredje og Henrik Ingebrigtsen til fjerdeplass.

Beslagla forbudte stoffer

Ifølge den spanske avisen El País ble det beslaglagt både såkalt «fattigmanns-EPO» og veksthormoner i Fifas hjem i Barcelona.

Politiets bevismateriale innbefatter også samtaler fra Facebook og WhatsApp som viser hvordan nettverket Fifa var en del av fikk ulovlige preparater sendt fra Marokko til Andorra. Den videre transporten inn til Spania skal ha skjedd med drosje.

Ifølge avisen El Periódico de Catalunya skal Fifa ha fortalt en kamerat at han «ble dopet».

16. mai i år ble europamesteren dømt til fire års utestengelse av Det spanske antidopingbyrået (AEPSAD).

Fifa ble dømt for å være i besittelse av ulovlige preparater.

Opprettholder dommen

Selv har han hele tiden nektet for all befatning med ulovlige stoffer. Derfor anket han saken.

I dag, mandag 3. september, mottok NRK en e-post fra AEPSAD der de opplyser at Fifa tapte ankesaken. Dermed blir dommen på fire års utestengelse stående.

Fifa er også ilagt en bot på 9000 euro, tilsvarende knapt 90.000 kroner.

Utestengelsen gjelder fra 1. februar 2018 til 1. februar 2022, og får derfor i utgangspunktene ingen konsekvenser for resultatlistene fra EM i 2016.

– Slik det ser ut nå, er det ingenting som tilsier at denne dommen skal ha tilbakevirkende kraft, sier presidenten i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, til NRK.

Hansen vil likevel sette seg nærmere inn i den endelige dommen som nå foreligger.

Fire på rad

Til tross for «den tapte medaljen» på 5000-meteren i 2018, står Henrik Ingebrigtsen med medalje i fire europamesterskap på rad.

Han fulgte opp gullet på 1500-meteren i Helsingfors 2012 med sølv på samme distanse i 2014 og bronse i 2016. I år tok han som kjent sølv på 5000 meter bak lillebror Jakob Ingebrigtsen.