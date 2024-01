– Eg har ikkje snakka med han på 20 år. Eg spelte med han då han var ung og gjorde mykje med han då. At han no skal komma og prøva å «trash talke» meg på den måten, veit du kva? Han kan ha ein av desse (langfinger). Han kan sitja på han, for alt eg bryr meg.

Det sa Ronnie O'Sullivan i ein mildt sagt eksplosiv pressekonferanse, etter at han snudde frå 3–6 til 10–7 og slo Ali Carter i finalen i Masters-turneringa, ei av dei største turneringane i snookersporten.

Før O'Sullivan kom til pressekonferansen, hadde Carter komme med kritikk av både O'Sullivan og publikums åtferd.

Ifølgje mellom anna BBC og Sky Sports, hevda Carter at O'Sullivan hadde spreidd snørr over heile golvet inne på finalearenaen.

– Det er opprørande åtferd frå ein toppspelar, og viss det blir feia under teppet, så er det ikkje bra, sa Carter.

RIVALAR: O'Sullivan (venstre) og Carter (høgre) har hatt eit iskaldt forhold i fleire år. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Eit mareritt

O'Sullivan svarte med å seia at Carter må få orden på livet sitt, og at han ikkje orkar å trø varsamt rundt han lenger.

– Å spela snooker mot ein som han er eit mareritt. Han er ikkje ein hyggeleg person. Det er ikkje ei god stemning han lèt etter seg rundt bordet. Eg har sagt det eg har å seia og dokker kjem til å skriva det dokker kjem til å skriva. Eg bryr meg ikkje, sa O'Sullivan.

48-åringen er verdseinar akkurat no, noko han har vore i fleire periodar dei siste 22 åra. Han har også vunne heile sju VM-titlar og Masters-sigeren søndag var hans åttande.

44 år gamle Carter har på si side vore nummer to på verdsrankinga på sitt høgaste, og er no nummer ti. Dei to har møttest i to VM-finalar tidlegare, i 2008 og 2012. Begge gongene tok O'Sullivan ein knusande siger.

SNOOKERLEGENDE: Den fritalande O'Sullivan blir rekna som den beste snookerspelaren gjennom tidene. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Oppstyr etter skuldertakling i 2018

Betre gjekk det for Carter i andre runde i VM i 2018. Det var ein kamp som først og fremst blir hugsa for ei lita skuldertakling frå O'Sullivan.

– Den fekk du for å vera herr Sint (Mr. Angry), sa O'Sullivan til Carter den gong, ifølgje The Independent.

Snookerkommentator i Eurosport, Edwin Ingebrigtsen, påpeikar at O'Sullivan liker å skapa overskrifter innimellom.

– Når det gjeld sjølve konflikten, så har det openbert vore ein torn i sida mellom desse to i mange år, seier han til NRK.

– Eg synest det er fint at me har snookerspelarar som er fritalande og som skil seg ut, men han kan sikkert avgrensa ordbruken. Det er som er litt interessant, er at han fleire gonger seier at han ikkje bryr seg. Men viss han ikkje hadde brydd seg, så hadde han vel ikkje reagert på den måten han gjorde, seier Ingebrigtsen.

Rett etter tapet: – Han byrjar å irritera meg

Etter at finalen søndag var over, vart begge spelarane intervjua nede ved finalebordet, intervju som vart vist på Eurosport.

Der noterte Ingebrigtsen at Carter ikkje kom med vanlege lovord om motstandaren, som gjerne er tilfellet.

– Han byrjar å irritera meg, sa i staden for Carter, med eit smil om munnen.

– Eg synest Ali Carter verkar veldig sint. Eg er på ein måte samd med mykje av det O'Sullivan seier, bortsett frå dei drygaste tinga. Eg tykkjer han har eit poeng i at Carter må ta tak i eigne utfordringar.

FINALETAP: Carter måtte sjå at det vart nok eit finaletap mot O'Sullivan. Foto: Bradley Collyer / AP

– Snooker blir gjerne omtalt som ein gentlemannsidrett, korleis harmonerer det med kva spelarane sa på pressekonferansane?

– Eg synest det er heilt ok, så lenge ein held seg konstruktiv. Slik som i alle idrettar, så treng ein at det skjer noko. Du treng ein liten brodd i ein idrett. Eg ser ikkje noko problem med det, men så lenge ein klarer å vera respektfull overfor kvarandre, seier Ingebrigtsen.