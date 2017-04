Snøbrettstjernen mener Horgmo reddet livet hans

– Jeg er så takknemlig for at jeg er i live, skriver Mark McMorris på Instagram

Og legger samtidig ut et bilde fra da han lå alvorlig skadet med kroppen full av sykehusslanger.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Snøbrettstjernen var ute og filmet i Whistler i Canada da ulykken skjedde.

McMorris krasjet i et tre og pådro seg flere stygge skader.

23-åringen fikk et brudd i kjeven og i venstre arm, i tillegg til sprukket milt, et stabilt bekkenbrudd, ribbensbrudd og en punktert venstre lunge, i følge pressemeldingen til snowboardforbundet til Canada.

McMorris måtte gjennom to operasjoner, men er nå tydeligvis på bedringens vei.

– Mye kan forandre seg i løpet av en uke, skriver McMorris.

– Det var nære på at jeg mistet livet. Jeg kan ikke takke folk nok for deres bønner og «healing». Jeg krasjet i et tre i Whistler for en uke siden, og jeg var sikker på at jeg kom til å dø, skriver McMorris.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Snøbrettkjøreren filmet sammen med broren Craig McMorris og flere andre venner.

En av dem var den norske snøbrettstjernen Torstein Horgmo som hjalp sin gode venn i skogen i Whistler-fjellet.

– Ingenting for gitt

På Instagram er Horgmo blant navnene som McMorris mener reddet livet hans.

– De reddet livet mitt ved å beholde roen, de pleide meg og fikk tilkalt redningsmannskap, skriver McMorris, som ble fraktet i helikopter til sykehuset.

– Jeg kommer ikke til å ta noen dager for gitt etter dette, skriver han filosofisk.

Canadieren har tilsammen seks X Games-gull, i tillegg til seks sølv og to bronse. I tillegg vant han bronse i Sotsji-OL i 2014.

Til tross for skaden satser han nå for fullt mot Slopestye-konkurransen i OL i Pyeongchang neste år.

Tostein Horgmo er for tiden på filmopptak i British Columbia i Canada. Det har foreløpig ikke lykkes NRK å komme i kontakt med nordmannen.