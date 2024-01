Snøball, kyss og isfront – Dette husker de best fra sportsåret 2023

Man kan velge og vrake i store norske idrettsprestasjoner og kontroverser når 2023 skal oppsummeres.

Her er noen av snakkisene og kontroversene fra året som har gått.

Hva husker du best? Ta debatten nederst i saken.

Kastet snøball på aktivister

For noen år siden var det publikummere som kastet snøball på Henrik Kristoffersen i et renn. Da nordmannen kom i mål, skrek han til kameraet:

– Å kaste snøball er ikke lov!

I november var det Kristoffersen sin tur til å kaste snøball, da klimaaktivister tok seg inn i målområdet under slalåmrennet i Gurgl i Østerrike:

Her kaster Kristoffersen snøballen Du trenger javascript for å se video.

Kristoffersen var rasende på aktivistene og måtte holdes igjen av funksjonærer. Han var ikke spesielt fornøyd da han snakket med NRK noen minutter senere heller:

— Jeg hadde slått til han igjen Du trenger javascript for å se video.

Raste mot konkurrentens hjelper

Europa slo USA i Ryder Cup, golfårets store publikumshøydepunkt, i september. Men det var en helt konkret hendelse som for alvor tok nettet med storm.

På det 18. og siste hullet i turneringens nest siste dag, stod nemlig en amerikansk caddie midt på greenen og forstyrret Europas Rory McIlroy da han skulle putte. Eksperten mente det var helt over grensen.

Hendelsen er den Rasmus Wold husker aller best fra året som har gått:

– At en så rutinert caddy oppfører seg så uprofesjonelt er helt skandaløst, mener komikeren.

Solskinnsdagene

Men det har ikke bare vært kaos på vinterarenaene.

NRK Sports programleder Ida Nysæther Rasch beskriver 2023 som et «Wow-år» og Ski-VM sitter friskt i minne.

– Det var en uvirkelig stemning i påskesola i VM i Planica. Det var den ene norske triumfen etter det andre. Det føltes som et eventyr. Det var så varmt at det var en smører som testa ski i bare bokseren. Det var definitivt det rareste sportsøyeblikket jeg opplevde i år. Det var selvfølgelig også en hvit boksershorts, så han fikk litt tyn.

Dessverre har ikke NRK klart å oppdrive fotobevis på smøreren i hvit boksershorts. Vi oppfordrer til fri bruk av fantasien.

Selv om det ble mange norske gull i Planica, trekker Rasch frem en bronse, som en av de største prestasjonene:

– Bronsen til Astrid Øyre Slind var kanskje det kuleste i Planica. Hun er så uredd, offensiv og kul og det at hun klarte det med sin bakgrunn og forberedelse var helt rått!

Astrid Øyre Slind inn til bronse Du trenger javascript for å se video.

Spanskekysset

Spania gikk til slutt seirende ut av VM i fotball for kvinner, men en klåfingra fotballpresident la en demper på feiringa. Lenge nektet han å gå av etter skandalekysset, men til slutt ga Luis Rubiales seg.

– Det som er det ekleste som har skjedd i år er spanskekysset. Eller spanskesjuken da, konstaterer landslagsspiller Mimmi Löfwenius.

EKKELT: Löfwenius synes det var kjipt at skandalekysset tok oppmerksomhet bort fra de spanske spillernes prestasjon.

Hun poengterer at det vekker avsky og belyser at det skjer ting som ikke skal skje.

– Jeg synes det er kjipt at det tok fra de spanske jentene at de vant VM. Så sitter man igjen med å måtte huske noe sånt. Det var ordentlig ekkelt, mener Löfwenius.

Et norsk eventyr

Skøyteløper Ragne Wiklund er ubeseiret på 3000 meter i år. På sommerstid er hun orienteringsløper. Likevel har hun fulgt en del andre idretter, og i sommer ble hun Tour de France-frelst.

– Å følge et norsk lag for første gang i Tour de France var det morsomste i sportsåret 2023. For første gang var jeg engasjert og fulgte alle etappene gjennom hele touren.

Selv om det startet med knall og fall, imponerte det norske Uno-X-laget stort i sykkelverdenens største begivenhet. Flere norske ryttere utmerket seg, særlig Tobias Halland Johannessen gjorde seg bemerket da han utfordret gigantene på flere etapper.

Tobias Halland Johannessen var førstemann over Col du Tourmalet - bilder fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Den årlige landslagsnedturen

Erling Braut Haaland har brutt nye rekorder og tatt «The Treble» og Brann kvinner spiller i mesterligaen. Men landslagsfotballen har likevel endt opp som så mange ganger før: Norske supportere har håp og forventninger til herrene, men så ryker det mot slutten.

– Snart er hele Europa med, men Norge må fortsatt se på fra sofaen. Dette attpåtil med det som kanskje er den beste generasjonen spillere vi har hatt noen gang, i hvert fall siden 90-tallet, sier komiker Rasmus Wold.

Kvinnene røk ut i åttedelsfinalen etter et mesterskap preget av intern uro og trøbbel i kulissene.

Isfronten

VM i friidrett bød også på flere overskrifter. Mange handlet om isfronten mellom Ingebrigtsen-brødrene og faren Gjert Ingebrigtsen, samt hans elev Narve Gilje Nordås.

Håndtrykket mellom Ingebrigtsen og Nordås etter finalen på 1500 m Du trenger javascript for å se video.

Saken utviklet seg gjennom hele året. Gjert Ingebrigtsen ble nektet akkreditering til det nevnte mesterskapet.

I oktober gikk brødrene Ingebrigtsen ut mot pappaen i en kronikk i VG.

Judas-Bakke

I juli kom sommerens største overgangsoverraskelse da Geir Bakke overtok som hovedtrener for Vålerenga. Bakke hadde trent erkerival Lillestrøm. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

– Det var veldig morsomt. Jeg synes bare det var så kult at han tok all oppmerksomheten. På det tidspunktet hadde jo jeg innledet samtaler med Vålerenga som Lillestrøm-spiller selv, så for meg var det strålende, ler Mimmi Löfwenius.

Mottakelsen Bakke fikk på Åråsen noen måneder senere, sier sitt om hvordan Lillestrøm-fansen så på situasjonen:

HETS: Geir Bakke måtte tåle mange stygge ord og portretteringer fra Kanarifuglene. Foto: NTB

Lillestrøm-supporterne kunne likevel le sist. Vålerenga rykket ned, mens de gule og svarte endte på sjetteplass.

Bøtteknotten og nordmannen

Skuespiller og streamer Aslak Maurstad trekker frem en sensasjon fra hurtigsjakken i romjula.

– Det er helt sykt at det er en åtteåring i sjakken som slår de beste i verden. Det er ganske sensasjonelt, sier streameren.

Åtteårige Roman Shogdzhiev sjokkerte sjakkverden i Usbekistan. Han slo flere stormestere, deriblant norske Johan-Sebastian Christiansen som etterpå omtalte motstanderen som en bøtteknott.

Overraskelses-gutten forbløffet også Magnus Carlsen.

Her gir nordmannen seg mot en 8-åring Du trenger javascript for å se video.

Hva husker du best fra året som har gått? Ta debatten i kommentarfeltet: