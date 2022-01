El Fakiri inn i Branns trenerteam

Hassan El Fakiri (44) blir toppspillerutvikler og går inn i trenerapparatet til Branns A-lag.

Den tidligere toppspilleren og utenlandsproffen skal som toppspillerutvikler ha et ekstra ansvar for utviklingen til de yngste spillerne i A-lagstroppen, melder Brann.

– Jeg er veldig glad for at klubben ønsker å ha meg med videre, og at jeg har fått tilliten til å prøve å få det beste ut av de yngste spillerne på A-laget og spillere i akademiet, sier El Fakiri.

Han har skrevet kontrakt ut 2024-sesongen.

El Fakiri har to perioder bak seg som spiller i Brann. Han stoppet på totalt 196 kamper for klubben.

44-åringen var også proff i Monaco og Borussia Mönchengladbach. Han la opp etter 2014-sesongen.