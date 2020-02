Snart klar for finaleomgangen

Hovland fikk publikum til å hyle

Den norske golfspilleren Viktor Hovland imponerte med en hole-in-one på hull 14 da han natt til lørdag spilte i PGA-turneringen i Monterey Peninsula.

Han oppfattet ikke hva han selv hadde greid før publikum begynte å hyle da ballen plutselig trillet inn.

– Så gikk publikum helt berserk. Det var jo dritkult, sier Hovland til Europsport.

– Det var midt i en periode med dårlig flyt der, så det kom på et veldig bra tidspunkt, sier han.

To dager ut i turneringen på Pebble Beach i California ligger 22-åringen på 24. plass totalt, fem slag under par. Canadiske Nick Taylor leder turneringen 14 slag under par.