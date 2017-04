Snakker ut om bussangrepet: – Vanskelig å finne ord

– Jeg glemmer ikke ansiktene til lagkameratene mine, sier Nuri Sahin til Viasat etter onsdagens mesterligakamp mot Monaco.

– Jeg får frysninger når jeg tenker på det, fortsetter han.

Sahin satt i Borussia Dortmunds lagbuss sammen med resten av laget på vei til mesterligakvartfinalen mot Monaco da det smalt. Forsvarsspiller Marc Bartra og en politimann ble skadet etter de tre eksplosjonene.

Etter den utsatte kampen onsdag kveld fortalte Sahin om hvordan det var å oppleve alt på nært hold.

ANGREPET: Tirsdag kveld ble Borussia Dortmunds lagbuss angrepet. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– Det er vanskelig å snakke om, og det er vanskelig å finne de rette ordene. Vi har sett slike ting så ofte på TV, men det har alltid virket så fjernt. Selv da det skjedde i Istanbul på nyttårsaften, som er i hjemlandet mitt. Da virket det litt nærmere, men fortsatt langt unna, sier han.

– Tirsdag kveld fikk vi føle på hvordan det er å være midt i en slik situasjon. Jeg ønsker ikke at noen andre skal føle det sånn igjen.

– Setter ting i perspektiv

28-åringen forteller at han ikke tenkte på fotball før han kom ut på banen i andre omgang i den utsatte mesterligakvartfinalen mot Monaco.

– Jeg vet at fotball er viktig, og jeg elsker sporten. Vi tjener mye penger og vi har et privilegert liv, men vi er mennesker og det er så mye som betyr mer enn fotball her i verden. Og på tirsdag følte vi det, forklarer midtbanespilleren.

– Da alt skjedde forsto jeg det ikke helt. Men jeg skjønte hvor heldig jeg var da jeg kom hjem til kona mi og sønnen min som ventet på meg i døra.

Lagkamerat Marc Bartra, som ble skadet av glass-splinter i angrepet, er på bedringens vei etter en vellykket operasjon.

– Hei alle sammen! Som dere kan se har jeg det mye bedre. Takk for all støtte og meldinger, skrev han på sin Instagram-profil onsdag.

TAKKET FOR STØTTEN: Dortmund-forsvareren ble skadet under bussangrepet tirsdag kveld. Han takker fansen for støtten på sin Instagram-profil. Foto: Privat

Utsatt kamp

Ett selvmål og to fulltreffere av Kylian Mbappé sørget for at Monaco slo Dortmund 3–2 i den utsatte kvartfinalekampen mellom lagene onsdag kveld.

IKKE RETTFERDIG: Thomas Tuchel mener det var for tidlig for laget å spille kvartfinalen igjen allerede onsdag. Foto: Martin Meissner / AP

Kampen ble spilt kun ett døgn etter ulykken. Lagene skal ha fått beskjed via tekstmelding.

Dortmund-trener Thomas Tuchel var kritisk til at kampen ble spilt allerede onsdag.

– Det er noen i Sveits som bestemte at vi skal spille nå. Det er ikke rettferdig, sier Tuchel til den tyske kringkasteren DW Sports.