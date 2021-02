Smøresjefens vanvittige VM-kjør: Gikk 80 km hver dag i to uker

Under VM i Anterselva i fjor gikk Tobias Dahl Fenre, skiskytternes smøresjef, i snitt 80 kilometer på ski hver dag. I tillegg sneik han inn daglige joggeturer. Nå er det klart for et nytt VM i skiskyting, og mye tyder på at det blir enda flere tilbakelagte kilometer i Pokljuka.

For den norske smøresjefen har nemlig lagt bak seg et enormt sterkt treningsår hvor han har satset på ultraløping i tillegg til å gå mil etter mil på ski. Det har resultert i at han ble kåret til årets mannlige ultraløper i Norge, etter å ha drevet med idretten i snaut to år.

– Det var veldig stas og litt overraskende, ettersom jeg ikke har drevet med ultraløp så lenge. Jeg begynte med ultraløping for å komme i form til å klare å teste ski, og nå fungerer det på en måte litt godt for hverandre, forklarer Fenre.

Fenre er ukens gjest i podkasten «I det lange løp» som du kan høre her.

EKSTREMT GODT TRENT: Skiskytternes smøresjef, Tobias Dahl Fenre, er en av Norges fremste ultraløpere. Foto: Irvin Kilde

Endret livsstil

Fenre var aktiv langrennsløper da han var yngre, men var aldri spesielt glad i å løpe. Etter at han la opp ble det lite aktivitet i den ellers så hektiske småbarnshverdagen.

– Jeg kjørte mye bil og spiste pølser langs veien, så det ble liksom en ond spiral når det gjaldt min fysiske form og helse. Jeg var ikke i dårlig form, men jeg begynte å bli ganske stor, sier han.

LEKENT I BUA: De norske smørerne forteller om et godt arbeidsmiljø. Foto: privat

For et par år siden fikk han jobben som smøresjef for skiskytterne. Samtidig innså han at han måtte ta grep for å endre livsstilen sin. Han gikk til innkjøp av en tredemølle og begynte å trene hardt og intenst mellom småbarnslekingen.

Litt tilfeldig kom han over et løpemiljø han opplevde som sosialt og inkluderende; Grenland Ultra Runners. Fra å være en eksplosiv langrennssprinter noen år tidligere, begynte han å løpe timevis i terreng og hevdet seg raskt i norgestoppen. Med unntak av én andreplass i fjor vant Fenre alle løp han stilte opp i. Blant annet vant han det 86 kilometer lange løpet Rondane 100 med en seiersmargin på halvannen time.

Ultraløp Ekspandér faktaboks Ultraløp eller ultramaraton er alle løp som er lengre enn maratondistansen 42,195 kilometer

Det er to hovedtyper av ultraløp:

- Distanseløp der den raskeste på en viss distanse vinner

- Tidsbestemte løp der den som løper lengst innen en viss tid vinner

der den raskeste på en viss distanse vinner der den som løper lengst innen en viss tid vinner Typiske distanseløp er på 50 km, 50 miles (cirka 80 km), 100 km og 100 miles (cirka 160 km)

Typiske tidsbestemte løp er 24-timersløp, 48-timersløp og 6-dagersløp

I ultraløp starter kvinner og menn sammen, og det er lov og nødvendig med pauser for å drikke, spise, gå på do og noen ganger sove underveis Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia og Aktiv Trening

Gikk 20 000 skritt på hotellrommet

Totalt løp Fenre 5000 kilometer i fjor, og han hadde like mange kilometer på ski. Det tilsvarer nesten 14 kilometer med løping og 14 kilometer med ski om dagen.

For en som har blitt så glad i å trene var det derfor ekstra utfordrende å sitte ti dager i koronaisolasjon i tyske Oberhof i januar.

Det ble noen kaotiske døgn i den norske leiren da det ble kjent at smøresjefen hadde avgitt en positiv koronatest like før årets første verdenscuprenn. Fenre ble satt i isolasjon sammen med tre andre smørere, og de første rennene måtte Norge klare seg uten halve smøreteamet.

– Det har vært en test av systemet vårt med et veldig lykkelig resultat. Vi er stolte av jobben som er blitt gjort, både med fire mann, sju mann og også resten av støtteapparatet på verdenscup som har måttet opp i ringa og justere på ting og finne gode løsninger, sa Fenre etter fullført isolasjon.

TERRENGSPESIALIST: Tobias Dahl Fenre kan løpe timevis i terreng og omtales som «terrengspesialist». Foto: Tore Martin Søbakk Gundersen

34-åringen hadde ingen symptomer og ble raskt rastløs på hotellrommet i Oberhof. Mens kollegaene hans jobbet på spreng for å sørge for gode norske ski, brukte Fenre dagene i isolasjon på å vedlikeholde formen gjennom å hoppe, løpe, gå og trene styrke.

– Tobias er vanvittig sterk. Han snittet vel på 20 000 skritt om dagen inne på rommet i isolasjon, så han har «maur i ræva» for å si det sånn. Det er ganske drøyt, forteller Johannes Dale.

Fenre bekrefter at det ble mellom 10 000–26 000 skritt inne på hotellrommet om dagen, i tillegg til et par timer styrke.

– Han er helt vanvittig. Han er jo nesten på nivå med Ole Einar Bjørndalen da han var i karantene i Kina, de er jo litt sånn like typer. Jeg blir imponert og sjokkert samtidig, sier Marte Olsbu Røiseland.

I ALL SLAGS VÆR: Smørerne tester norske ski i flere timer hver dag under verdenscup og i mesterskap. Foto: Kevin Voigt / VOIGT

Påvirket resten av teamet

Det har vist seg at den nye treningsiveren og de enorme treningsmengdene ikke bare kommer 34-åringen selv til gode.

– Det som er artig er at jeg på en måte har klart å dra med resten av smøreteamet på å komme i god form. Det er en del av strategien vi har om at hvis vi er i bedre form så klarer vi å gå litt lengre på hver test, og klarer å innhente litt mer data.

– Så det du sier er at Norge har fått bedre ski ved at dere har kommet i god form?

– Jeg tror det er en del av det, ja.

Det tror også Espen Mikkelsen. Han har smurt ski for de norske skiskytterne i fire år og opplever at flere av smørerne har latt seg påvirke av smøresjefen.

– Når han har blitt i bedre form så blir vi andre dratt med. Han var jo ikke i så god form før, sier han.

DAGLIGE JOGGETURER: Flere av de norske smørerne får til joggeturer både før og etter de har testet ski på stadion. Foto: Tobias Dahl Fenre

Mener Norge har verdens sprekeste smøreteam

Mikkelsen forklarer at mange av smørerne også er blitt mer opptatt av å ha et sunt kosthold, og at de, som utøverne, må ha en best mulig grunnform for å unngå å bli slitne og syke på slutten av lange konkurranseperioder.

– Smørerne er i helt vill form om dagen, så det er det som er spenningsmomentet nå. Hvem skal gå neste renn, er det smørerne eller er det utøverne? Det er «femti-femti» hvem som er i best form tror jeg, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

SEIGE: Nicola Cantoni (t.v.) og Tobias Dahl Fenre tester ski i løypene i Anterselva. Foto: Kevin Voigt / VOIGT

Også Johannes Dale har latt seg imponere av de norske smørerne.

– De har jo helt ADHD. De løper på morgenen før de går fire mil på ski og så løper de på kvelden igjen. Det er jo helt vanvittig. Jeg har ikke energi til det greiene der for å si det sånn.

– Har Norge det sprekeste smøreteamet av alle nasjonene tror du?

– Ja definitivt, det er det ingen tvil om. De gutta er på et helt sinnssykt nivå, mener Dale.

Har sett en endring

Etter renn er det ikke sjeldent at utøverne takker smøreteamet for toppski som dunker ut konkurrentenes, og slik har det vært i mange år. Ivar Ulekleiv startet som smører for det norske skiskytterlandslaget tilbake i 1994, og er i dag smører og utviklingssjef.

Ulekleiv mener smørerne gikk fryktelig mye på ski før også, men forklarer at de var langt færre i teamet og at arbeidsdagene gjerne var dobbelt så lange. Med åtte personer i det norske smøreteamet i dag, er det langt bedre arbeidsforhold for smørerne.

Dermed kan flere av dem bruke timevis med skitesting ute i løypene før renn.

I SMØRETRAILEREN: Ivar Ulekleiv har smurt ski for skiskytterstjernene siden 1994. Foto: Tobias Dahl Fenre

– Tradisjonen blant smørerne har kanskje vært å holde seg mest mulig i bua og smøre mest mulig. Men nå er det vel sjeldent en dag uten at de går 40–50 kilometer på ski tror jeg, sier Christiansen.

Skiskytteren tror smørernes enorme langrennskapasitet er med på å sikre nordmennene de beste skiene.

– Det smøreteamet vi har nå er helt unikt. Jeg tror ikke det er noen tilfeldigheter ute og går der og det er egentlig ganske logisk at vi stiller med best ski i 90 prosent av rennene. Vi er fantastisk heldige som har Tobias og gjengen i smøreteamet, så all ære til dem.