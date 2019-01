Dermed overtok hun også sammenlagtledelsen i touren.

Det snødde tett i Oberstdorf onsdag, noe som skapte vanskelige føreforhold på kvinnenes fellesstart.

Diggins fikk raskt problemer med det vanskelige føret og stoppet nesten helt opp i løypa mens konkurrentene passerte henne. Også Stina Nilsson fikk store problemer med føret.

Til NRK forteller hun at hun nå bryter Tour de Ski.

– Jeg drar hjem i morgen, men jeg er fornøyd med de svarene jeg har fått, forteller langrennsløperen.

Østberg, som valgte å gå uten festesmurning, hadde fin glid og holdt seg i tetgruppen gjennom hele rennet.

– Det ser ikke ut som det snør så mye, men det legger seg i sporet, og jeg tenkte at jeg må bare måtte prøve å gå og mørne for å se om det var mulig å få en luke. Jeg beit tenna sammen opp den siste bakken og bestemte meg bare for å prøve alt jeg hadde på de siste hundre, forteller hun.

– Det var ikke akkurat blå ekstra trikkeskinner, men jeg hadde summa summarum gode ski, forteller hun.

Stopper opp i sporet Du trenger javascript for å se video.

Spennende spurtduell

Ved 7,5 km forsøkte hun å rykke fra russiske Natalja Neprjajeva. Like bak fulgte også Krista Pärmäkoski og Anastasija Sedova på en svært spennende sisterunde.

Østberg og Nepryaeva endte til slutt opp i spurtoppgjør, og det var til slutt Østberg som hadde nok krefter til å sette tåa lengst frem.

Gjøvik-jenta var ett tidels sekund foran russeren.

28-åringen gikk en av sine beste sprinter da hun endte på 4.-plass i tirsdagens sprint i Tour de Ski. Søndag ble hun slått med knappe tre tideler av nettopp Natalia Neprjajeva. Dermed smakte nok onsdagens seier ekstra godt for Østberg.

– Det smakte så utrolig deilig, det var tøft der ute.

Sedova, som ble hengende litt bak de to på tampen, ble slått med 5,3 sekunder på 3.-plass.

Over 20 sekunder

Onsdag startet hun kun fattige 1,1 sekund bak amerikanske Jessica Diggins, som ledet i sammendraget.

Og i den fjerde etappen kunne hun endelig innkassere seieren.

I totalkampen leder Østberg nå med 25,2 sekunder på Neprjajeva. Diggins kom til slutt i mål på 11.-plass, 58,4 sekunder bak Østberg.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på fjerde plass.

Heidi Weng gjorde et godt løp til tross for sin tommelskade og ble nummer åtte. Hun ble fragått med 23,6 sekunder av Østberg.

– Det var tøft og hardt. Jeg skulle gjerne gjort det litt bedre, men for all del , det er forbedring, sier hun til NRK.

– Jeg så veldig mørkt på det på oppvarmingen og når jeg staket, men når jeg først kom igang så gikk det veldig bra.

Kari Øyre Slind ble nummer 12, Tiril Udnes Weng nummer 14, Lotta Udnes Weng nummer 17, Anna Svendsen nummer 20 og Silje Øyre Slind nummer 35.

Mari Eide måtte gi seg omtrent etter halvgått løp og kan dermed ikke fortsette Tour de Ski.

Ingvild Flugstad Østberg gikk i tet gjennom hele rennet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix