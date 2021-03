Smitteutbrudd hos brytelandslaget

Fem personer på det norske brytelandslaget testet positivt for korona.

To utøvere, to trenere og et medlem av det norske brytelandslagets støtteapparat har avgitt positiv koronatest.

Det bekrefter Norges Bryteforbund i en pressemelding.

Utøverne Felix Baldauf og Oskar Marvik har i tillegg til landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik testet positivt for korona i Ungarns hovedstad Budapest. Det har også fysioterapeut Jakob Larsen Jørgenvåg.

– De har kun lette symptomer, men det er forferdelig leit at dette skjer to dager før OL-kvalifiseringen. Vi måtte reise til Ungarn for å få sparring inn mot konkurransen, og har levd isolert på hotellet utenom treningene, sier sportssjef Erik Rønstad i en uttalelse.