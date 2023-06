Norge-keeper Mads Hedenstad Christiansen fikk en svak start på U21-EM, og etter 1-2-tapet mot Sveits bekreftet landslagssjef Leif Gunnar Smerud overfor NRK at det blir keeperbytte mot Frankrike.

Smerud hevdet dette var planlagt allerede før EM, en beskjed som tok Hedenstad Christiansen på senga da han stilte til intervju med NRK etter kampen.

– Det vet jeg ikke noe om, svarte han.

På spørsmål om hva han synes om å få beskjeden av NRK, svarte han:

– Det er sånn det er sikkert, da. Det er sånn han sier fra, så det er greit det.

Leif Gunnar Smerud bekreftet etter kampslutt torsdag at det ble keeperbytte i neste kamp. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

Ville beskytte keeperen

Fredag innkalte Smerud pressen til fellesseanse sammen med Christiansen og lagets andre keeper, Kristoffer Klaesson, for å forklare hvorfor situasjonen oppsto.

U21-sjefen sier at han ga beskjed til keeperne på mandag om at Christiansen skulle spille åpningskampen mot Sveits og Klaesson kamp to mot Frankrike.

– Så sa jeg at hvordan vi kommuniserer det, får vi komme tilbake til, sier Smerud.

Men før landslagstreneren hadde rukket å fortelle omverden om det forhåndsplanlagte keeperbyttet, kom spørsmålene om Hedenstads inngripener i Sveits-kampen.

– Jeg merket på intervjuene i går at det ble fokus på Mads, og for å beskytte han for den endringen vi visste kom til å komme, sa jeg det i intervjuet. Før jeg hadde rukket å si noe til Mads, det skjedde fort, sto han ved siden av meg. Og han hadde ikke fått beskjeden om at jeg hadde offentliggjort det, forklarer Smerud.

– Ville ikke røpe noe

Han tar selvkritikk på hvordan han selv har kommunisert med keeperne.

– Da havnet Mads i offside. Det er en intern kommunikasjon av meg som ikke var god nok, sier Smerud og fortsetter:

– Da sto han der og prøvde å være lojal. Det er egentlig en veldig kjip situasjon for Mads å havne i. Det er saken, som egentlig ikke er en «big deal».

– Bør ikke den beste keeperen stå uansett?

– Jo, men vi har to gode keepere, og står med den vi mener er best til hver kamp. Det er også spillere i andre posisjoner som har fått beskjed om at du er mer aktuell til å spille den kampen og ikke den. Jeg skjønner spørsmålet, men det er ikke noe verre enn det, sier Smerud til NRK.

Christiansen sier at han var klar over det planlagte keeperbyttet på forhånd, men at han løy i intervjuet med NRK for å beskytte laget.

– Det var for å ikke røpe noen ting, og jeg hadde ikke fått beskjed om at Leif hadde sagt det, sier keeperen, som forteller at det ble lite nattesøvn etter Sveits-tapet.

Her kan du se baklengsmålene som førte til kritikk av keeperspillet etter Norges EM-åpning:

NRKs ekspert: – Dumt og klønete

NRKs fotballekspert Jonas Grønner beskriver Smerud og landslagets håndtering av situasjonen som «dumt og klønete».

– Uansett om det er lyving eller ikke, er det en form for energilekkasje, sier Grønner.

Han håper saken er større utad enn innad, og at bråket ikke ødelegger haromonien i det norske laget.

– Spillerne får masse spørsmål, det blir et fokus på ting det ikke er fokus på. Det bekymrer meg. Jeg håper de klarer å stenge lekkasjene, sier eksperten.

U21-keeperne og Smerud møtte pressen i Cluj fredag. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

«Hodet på hoggestabben»

Smerud sier til NRK at han ville stått med Klaesson mot Frankrike selv om Christiansen hadde prestert «til terningkast 12» mot Sveits.

– Jeg setter meg i en posisjon som gjør det enkelt å kritisere meg, vedgår han.

Grønner mener at Smerud legger «hodet på hoggestabben».

KEEPERDUO: Klaesson og Christiansen. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

– Det er jo veldig spesielt. Normal prosedyre er å velge én førstekeeper. Men det er ekstremt jevnt.

– Christiansen blir foretrukket på grunn av kamptrening, mens Klaesson har at høyere toppnivå. Hvis han hadde spilt til 12, så hadde de skapt et problem. Som kampen i går utviklet seg, er det fornuftig, sier Grønner.

Klaesson var lite snakkesalig om at han får muligheten til å stå mot franskmennene.

– Det er Leif sitt valg og det er ikke så mye mer å si om det. Jeg gidder egentlig ikke å snakke om det, sier han til NRK.

– Er det et riktig valg?

– Det er Leif sitt valg, han er trener, da får man ikke gjort så mye med det, sier Leeds-keeperen.

Norge fortsetter nå EM med NRK-sendt kamp mot Frankrike søndag kveld. Smerud sier det ikke er bestemt hvem som står siste kamp mot Italia.