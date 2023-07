Smertene ødela for Grøvdal: – Har fortsatt vondt

Molde nær å ryste Glimt - Saltnes reddet poeng på overtid

Etter bare 17 minutters spill fikk Molde-keeper Jesper Karlstrøm direkte rødt kort. Likevel ga Molde, med én mann mindre, Bodø/Glimt kamp til døra.

Karlstrøm ble vist det røde kortet etter en VAR-sjekk for å ha handset utenfor egen 16-meter.

Ola Brynhildsen scoret to ganger, begge etter at Molde fikk målvakten utvist, og blåtrøyene var nære å holde unna resten av kampen. Faris Pemi reduserte med knappe 25 minutter igjen å spille, og på overtid glapp det for bortelaget.

Omar Elabdellaoui steg til værs og stanget ballen i tverrliggeren. Ballen falt perfekt til Ulrik Saltnes, som hamret inn 2-2 og sørget for at den suverene serielederen fikk med seg ett poeng fra storkampen.

Glimt troner fortsatt øverst på tabellen og har seks poeng ned til Tromsø, som riktignok har én kamp mindre spilt. Molde er på sin side nummer seks på tabellen, tolv poeng bak serielederen.