Den norske kapteinen har slitt med en blemme under foten, en såkalt liktorn. Tirsdag var Myrhol til ny behandling, men smertene har ennå ikke forsvunnet.

– Den er litt vond, den er det. Så jeg er ikke helt fornøyd. Men sånn er det bare, sier hardhausen om utviklingen.

– Frykter du at skaden kan forhindre videre spill i VM?

– Nei, men det hemmer meg jo. Det er bare så merkelig å snakke om en liten fotskade. Men det hemmer meg en god del, innrømmer Myrhol, som ikke er av den typen som klager i utide.

– Ikke tvil om at det plager meg

Men når smertene er så store at han har problemer med å stå på foten, innrømmer også han at «en liten fotskade» kan gjøre vondt.

– Det er som å ha en tegnestift i skoen, nesten alt av belastning gjør vondt.

– Jeg har hatt det i to kamper nå, så det er ikke noen tvil om at det plager meg, innrømmer Myrhol overfor NRK tirsdag.

Foreløpig er likevel ikke landslagssjef Christian Berge redd for at Myrhol må stå over neste kamp.

– Jeg må snakke med ham først, men jeg er ikke redd for at han ikke kan spille, forteller han.

Har hatt vondt et par dager

En liktorn er hard hud som vokser inn i foten slik at det skaper smerte.

– Det kan være så vondt at du ikke vil tråkke på foten, og det kan være smertefritt, men nå har han hatt vondt et par dager. Heldigvis så det bra ut på trening i dag, sa landslagslege Thomas Torgalsen til NRK mandag.

Han forteller at denne type «skade» er meget vanlig hos håndballspillere, siden de sliter mye på huden under foten.

– Vanlig behandling er å pirke ut den harde huden, for det er spiss, hard hud som er trengt ned i underhuden. Man kan også slipe den bort. Det er forskjellige teknikker for å fjerne det lille kornet som irriterer, forklarer Torgalsen.

Norge møter Ungarn onsdag.

Noen timer senere skal ubeseirede Danmark spille mot Sverige. Utfallet der vil trolig avgjøre den norske VM-skjebnen.