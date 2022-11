Sen scoring ødela for Kristiansund – spilte 2-2 borte mot Sarpsborg

Kristiansund var i ferd med å gjøre et lite mirakel, men med en sen utligning til 2-2 for Sarpsborg ødela for gjestenes festkveld.

Kristiansund er dermed poenget bak Sandefjord på kvalifiseringsplassen før siste serierunde.

Kristiansund fikk en brutal start på kampen da Tobias Heintz banket til innenfor 16-meteren. Sean McDermott fikk en hånd på den, men Mikkel Maigaard plukket opp returen og la inn til Steffen Lie Skålevik, som enkelt kunne prikke inn ledelsen.

Men kun få minutter senere vant gjestene et frispark, som ble slått inn i feltet og klarert unna. Returen plukket Amidou Diop opp og banket ballen inn i Sarpsborg-målet fra om lag 20 meter.

Fem minutter før pause ble snuoperasjonen komplett for Kristiansund da Torgil Gjertsen slo en corner mot bakerste stolpe, hvor Dan Peter Ulvestad headet gjestene i ledelsen.

Dessverre for gjestene banket Joachim Soltvedt inn utligningen som ødela for KBKs festkveld 14 minutter før full tid. Dermed er KBK avhengig av hjemmeseier over Jerv i siste serierunde, samtidig som Sandefjord avgir poeng hjemme mot Haugesund.