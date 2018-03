Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter første dag leder Håvard Lorentzen med 15 hundredeler ned til Kaj Verbij. Kjeld Nuis er 20 hundredeler bak Lorentzen, så det blir en voldsom kamp om VM-gullet søndag.

Men Lorentzen var ikke på sitt skarpeste under tunge forhold i Kina på lørdag. Han har slitt med en forkjølelse i forkant av VM, og var tydelig preget lørdag. På 1000 meteren sprakk han fullstendig på sisterunden, og han gikk opp to sekunder på rundetiden.

– Han er ikke i kjempeslag her. Haddew han vært i OL-form kunne han avgjort VM på første dag, sier kommentator Carl Andreas Wold.

Første siden 81?

Men han beholdt akkurat ledelsen, og Lorentzen er i god posisjon til å vinne Norges første sprint-VM-gull siden 1981.

– Han har 15 hundredeler å gå på, Nå blir det kjempespennende, sier Wold.

Lorentzen gikk i et tidlig par på 500-meteren som åpnet sprint-VM. Han gikk rett i tet med 34,89, til tross for en feil i siste indre. Han har slitt med en forkjølelse i forkant av VM, og var ikke helt i toppform før mesterskapet.

– Dette kjentes jævlig tungt. Men det gikk fortere enn det føltes, sier Lorentzen til NRK etter 500 meteren.

– Han vinner selv om det ikke er et helt perfekt løp, sier Even Wetten da alle løperne hadde gått i mål.

– Noe av det råeste vi har sett

For bergenseren fikk et viktig forsprang etter første distanse i VM. Daichi Yamanaka (Japan) ble nummer to, tre hundredeler bak. Gao Tingyu, hjemmehåpet som tok bronse i OL, var fem hundredeler bak, og ble nummer tre etter første distanse.

Tingyu imponerte dog stort i Changchun. Han gikk de første 100 meterne på 9,38. 9,3-åpninger er ikke dagligdags på 500-meter, og det fikk ekspert Espen Aarnes Hvammen til nesten å ramle av stolen.

– En helt vanvittig åpning, meldte Even Wetten da Gao suste oppover startsiden.

– Det er noe av det råeste vi har sett noensinne, sa Hvammen.