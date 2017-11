Småsjuk Kristoffersen på pallen i Levi

– Kroppen føltes helt jævlig, både før og etter løpet.

Slik klagde en likevel ganske smørblid Henrik Kristoffersen etter sesongstarten for slalåm i finske Levi. For da to omganger var gjennomført sto han på pallen, bare slått av tyske Felix Neureuther.

Svenske Mattias Hargin ble treer. Briten Dave Ryding ledet etter første omgang og kunne tatt Storbritannias første verdenscupseier i alpint, men han kjørte ut.

Kristoffersen hadde to sterke omganger, men litt rot og noen tekniske problemer ødela.

– Noe er bra, noe er altfor dårlig. Jeg er ikke fornøyd med hengkjøringa i noen av omgangene, men sånn er det, sier han til NRK.

Tilbake etter krangel

Det har vært mye bråk i alpintleiren i år, og Kristoffersen har vært ute og inne av landslaget etter en rettslig krangel med Skiforbundet om plasseringen av sponsormerker. En andreplass i sesongstarten smaker godt.

– Jeg er veldig «happy» med å bli nummer to. Jeg har vært litt småsjuk de siste to dagene, men jeg hadde ikke tatt Felix i dag uansett, sier han til NRK.

– Gøy å være her med gutta

NRK skrev tidligere i år at Kristoffersen var uønsket på landslaget av flere av de andre løperne, og det var knyttet en viss spenning til hvordan sesongåpningen ville bli, etter at bråket ga seg tidligere i høst, og Kristoffersen igjen fikk trene med resten av landslaget.

– Det har vært gøy å være her med gutta, og det er mange som er gode til å kjøre på ski, sier han.

– Nå da?

– Nå skal jeg hjem til bikkja. Og dama, sier han.

Sebastian Foss Solevåg ble nest beste norske på sjuendeplass, mens Leif Kristian Haugen ble nummer 15. Jonathan Nordbotten kjørte ut i finaleomgangen, mens Bjørn Brudevoll kjørte ut i første omgang.