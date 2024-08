Smadret verdensrekorden – nye regler kan sette stopp

Tromsø mistet seieren på overtid

Det så lenge ut til ende med Tromsø-seier i første oppgjør mot Kilmarnock, etter at gjestene fra nord hadde snudd kampen fra 1-0 til 1-2.

Men tre minutter på overtid dukket Bobby Wales opp, og sørget for 2-2 i det første oppgjøret mellom lagene i kvalifiseringen til serieligaen.

Vertene fra Skottland startet kampen best. Etter bare seks minutter spilt sendte Kyle Vassell skottene i føringen.

Like etter hvilen utlignet Jakob Romsaas for gjestene, før Lasse Nordås snudde kampen like etter timen spilt, før vertene altså utlignet på overtid.

Returoppgjøret spilles i Tromsø torsdag neste uke.