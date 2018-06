– Når jeg springer disse tidene her nå, tenker jeg at under 3.30 er innafor. Og det er vel første gang jeg har sagt det utad, sier Filip Ingebrigtsen til NRK etter 1500-meteren i Paris lørdag kveld.

Sjetteplass i et Diamond League-stevne er riktig nok ikke noe som kommer til å rage høyt på merittlista. Men tiden 3.32,87 er knallsterk, og ikke langt bak den personlige rekorden på 3.32,43 som han satte i Brussel 9. september 2016.

Det er heller ikke veldig langt bak storebror Henriks norgesrekord på 3.31,46 – og langt foran den personlige rekorden til lillebror Jakob, 3.36,06, som faktisk var årsbeste i familien Ingebrigtsen.

– Det er også veldig gøy, det er den enste distansen jeg har årsbeste på. Det viser at jeg bare trenger noen gjennomkjøringer, sier Filip Ingebrigtsen.

Rett fra høyden

Men adskillig viktigere enn å slå lillebror, som tross alt er 17 år og junior:

– Dette er det beste jeg har løpt de siste to årene, og det er fem-seks uker til EM. Så jeg gleder meg til å begynne å slippe opp, sier han.

«Det beste løpet de siste to årene» sier ganske mye for en løper som tok VM i bronse for mindre en ett år siden.

I tillegg er han altså ikke i toppform. Sesongen startet med en fotskade som holdt ham tilbake i noen uker.

Til Paris kom han direkte fra høydesamling i St. Moritz, stinn av trening. Normalt skal han løpe fortere og fortere de neste ukene, fram mot EM i Berlin i august.

– Ekstremt bra

Kanskje ikke så rart at han tør snakke om en barriere han aldri før har snakket om offentlig.

– Å springe de tidene her nå, med litt forsinket sesongstart, er det ekstremt bra, konstaterer han.

Samtidig har han følt seg sterk. Det var lagt opp til en vinnertid rundt 3.30 i Paris, og Ingebrigtsen hadde ambisjoner om å kjempe i toppen.

– Treningen går veldig bra, men trening er trening. Konkurranse er noe annet, og det er veldig godt å kjenne at jeg er der jeg skal være og litt til. Jeg er superhappy og gleder meg allerede til neste løp, sier han.

Rodal: – Mye å gå på

På 1500 meter vil det si Diamond League-stevnet i Monaco. Kanskje er det hans beste sjanse til å løpe under 3.30 denne sesongen, ettersom heatet der er adskillig sterkere enn i Berlin.

– Det er ei fantastisk god tid på 1500 meter, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Paris-innsatsen.

Han forstår at Filip Ingebrigtsen nå tør å tenke stort.

– Jeg tror vi har mye å gå på. Han har som vanlig, i god Ingebrigtsen-ånd, ventet med mye konkurranselignende trening, og jeg tror de bruker bevisst konkurranse på å komme seg i form. At vi kommer til å få se Filip enda bedre senere i sesongen, er jeg ikke særlig i tvil om, sier Rodal