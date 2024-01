Slovakisk stjerne røk korsbåndet på hjemmebane: – Sesongen er over

– Dessverre er det ingen gode nyheter. Petra røk et korsbånd i høyre kne og sesongen er over, sier trener Mauro Pini til den sveitsiske avisen Blick.

Vlhova var det store trekkplasteret til verdenscuprennene i Jasna i Slovakia, men lørdagens storslalåm endte altså ulykksalig for det slovakiske hjemmehåpet.

Etter rundt 15 sekunders kjøring mistet hun kontrollen og falt. Etter hvert endte hun i nettet, hvor hun ble liggende med den ene skien gjennom nettet.

– Det der så ikke bra ut. Ai, ai, ai, dette er faktisk høydramatisk. Knappenålen kan høres på snøen her, sa Viaplay-kommentator Henrik Jonassen.

Etter rundt 15 minutter ble hun fraktet ut av bakken på båre, og man kunne se at Vlhova vinket opp til publikum.

UT PÅ BÅRE: Det tok et kvarter før Petra Vlhova ble fraktet bort på båre. Foto: Pier Marco Tacca / AP

I en oppdatering delt av laget, ble det opplyst at Vlhova hadde blitt fraktet til sykehus. Der ble det gjort undersøkelser av skadeomfanget.

– Hun ble fraktet bort med helikopter. Skulderen hennes gjorde også vondt, men den er bra, sier Pini.

Strålende norsk laginnsats

– Det var brutalt. Dæven.

Det sier alpinekspert Lars Elton Myhre til NRK om den første omgangen av storslalåmrennet lørdag.

Etter den omgangen var det kun to som var under to og et halvt sekund bak leder Sara Hector. Over fem sekunder skilte fra Hector og ned til Michelle Gisin på 30. plass.

SUVEREN SEIER: Sara Hector var best i Jasna. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

I den andre omgangen var svenske Hector igjen best og vant rennet 1,52 sekund foran Mikaela Shiffrin fra USA og 2,71 foran Alice Robinson og New Zealand.

Det var også de eneste to som var under fire sekunder bak Hector til slutt.

Like bak ble det en god norsk dag, med femteplass til Thea Louise Stjernesund, åttendeplass til Ragnhild Mowinckel og tiendeplass til Kajsa Vickhoff Lie i storslalåmdebuten i verdenscupen.

STRÅLENDE DEBUT: Kajsa Vickhoff Lie endte topp ti i sitt første verdenscuprenn i storslalåm. Foto: Giovanni Maria Pizzato / AP

Tilbake i den første omgangen kjørte Federica Brignone, leder av storslalåmcupen, ut tidlig fra startnummer én.

Etter at Lara Gut-Beharmi og Sara Hector kom seg til mål, kom utkjøringen til Vlhova som sørget for en lang pause.

– Veldig vond følelse

Da rennet startet opp igjen, var Valérie Grenier og Marta Bassino de neste ut. Mens Grenier kom i mål fire og et halvt sekund bak Hector, kom Bassino i mål over åtte sekunder bak.

– Det ser ut som hun knapt har stått på ski før. Se på det her! Se på disse krevende forholdene. Dette er Marta Bassino, mine damer og herrer. Hun er åtte sekunder bak Sara Hector. De er livredde nå. De skjønner at hvis de gjør feil nå, så er det ut, sa Jonassen.

Nevnte Bassino har blant annet VM-gull i super-G fra i fjor og har vunnet seks verdenscuprenn i storslalåm.

LANGT BAK: Marta Bassino var sjanseløs i Jasna lørdag. Foto: Pier Marco Tacca / AP

– Det er ekstremt. Hun er en av de beste, men har tydeligvis ikke grep. Hun blir bare stående helt statisk og bare sladde seg ned, uten noe bevegelse. Åtte sekunder ... Det må være noe av det grovere vi har sett, at det skiller så mye, sier Myhre.

– Det er en veldig vond følelse hvis du har registrert selv at det er mye pådrag i bakken og det er glatt. Du ser at noen faller og så kjenner du med en gang at det ikke sitter for meg. Da blir man livredd, sier han videre.