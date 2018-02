Ingen hadde snakket om USAs Redmond Gerard før OL-finalen i slopestyle.

Det så det heller ikke ut til å være noen grunn til - helt frem til den aller siste omgangen. Etter to omganger lå 17-åringe helt nede på sisteplass. Men på det tredje forsøket leverte han et run som fikk det til å gå et gisp blant publikum da han landet det siste hoppet.

Amerikaneren selv reagerte med å rive av seg brettet og kaste seg ned på bakken. Der lå han, tydelig med enorme nerver, og ventet på å få poengsummen sin.

Gerard skjønte det selv: han hadde levert sitt livs run, og lå an til å vinne et overraskende gull i OL-debuten.

Det mente dommerne også. Han fikk finalens høyeste poengsum, og ingen av forhåndsfavorittene, som Mark McMorris, hadde noe å stille opp med mot feltets yngstemann.

– Jeg er sjokkert. Hva skjedde, jeg kunne ikke tro det, sier Redmond Gerard til TV Norge.

Kleveland: – Kjipt

De norske fikk en tyngre dag, men Ståle Sandbech havnet like utenfor pallen med sin fjerdeplass.

Marcus Kleveland, som vant X Games like før OL, fikk det derimot ikke til å stemme. Han var av de fleste regnet som en klar gullkandidat, og det var en tydelig skuffet 18-åring som møtte NRK like etter finalen.

Marcus Kleveland har en sjanse til i OL. Både han og Sandbech skal delta i Big Air-konkurransen mot slutten av mesterskapet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er kjipt å ikke lande som jeg skal. Det er ganske kjipt akkurat nå, sier han, og legger til:

– Det var vanskelige forhold i dag. Det var mye vind, og da er det vanskelig å gjøre de triksa som man skal gjøre.

18-åringen falt i den tredje omgangen og havnet til slutt på en 6. plass.

– Jeg hadde for lite rotasjon i kroppen. Jeg tok litt for lite i og landet bakpå, forklarer han.

Han avviser at han ble felt av nerver før OL-debuten, men har merket at han er med på en stor konkurranse.

– Det hadde vært morsomt å gjøre det bra, men det gikk ikke nå. Jeg er ganske bra under press, men i dag var det vanskelig med fart og alt det der, sier Kleveland.

Rufsete finale

Det har vært vindfulle forhold i Sør-Korea, og flere av finalistene strevde med å finne flyten. Det var generelt en del fall, hender i bakken og smårufsete kjøring, selv om det også var mange gode enkeltruns.

Sandbech forteller at vinden gjorde det vanskelig. Den gjør at utøverne må kjenne etter og ta valg basert på hvordan vinden er like før hoppene, og det er utfordrende midt oppe i alt annet.

– Været ser strålende ut, men det er litt mye vind som går i forskjellige retninger. Det ødelegger en del for oss når vi skal ha fart i disse store hoppene. Det har vært en utfordring for alle i dag, sier Sandbech.

Ståle Sandbech tok sølv i forrige OL, og hadde håpet på en ny medalje i dag. Det gikk akkurat ikke. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Sandbech leverte blant annet cab 1260 og en backside 1620 på sin ferd ned slopestylebakken. En liten feil på toppen ga litt trekk på totalscoren, men snowboarderen fra Rykkin endte likevel på 81.01 poeng i sitt tredje OL.

Han lå på andreplass etter den andre omgangen, og innrømmer at en fjerdeplass er skuffende.

Torgeir Bergrem klinket til med en cab trippelcork 1440 på det siste hoppet, men maktet ikke å lande skikkelig. En god landing der kunne sikret medalje, men Bergrem havnet på 8.-plass.

21 år gamle Mons Røisland skadet seg på trening og måtte stå over finalen.