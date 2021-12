Slo tilbake etter marerittstart: – Veldig letta

Familien Berg fikk Kniksens hederspris

Berg-familien fra Bodø ble mandag hedret med Kniksens hederspris for sin imponerende innsats for norsk fotball.

Patrick Berg mottok hedersbevisningen på vegne av familien på prisgallaen Fotballfesten. 24-åringen har hatt et imponerende år både for klubblaget Bodø/Glimt og for Norges landslag, og han ble tidligere på samme galla kåret til årets spiller i Eliteserien.

Han fikk prisen sammen med bestefaren Harald Berg, pappa Ørjan Berg, onklene Runar og Arild, samt resten av familien.