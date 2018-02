Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det Emil og «Jossi» gjør i dag... All honnør til gutta. Det de gjør er fantastisk. Jeg følte jeg ble litt synder i dag, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Ingen kunne stoppe franske Martin Fourcade på siste etappe av miks-stafetten, men Norges ankermann Emil Hegle Svendsen sikret det norske laget sølvmedaljen.

Svendsen ble sendt ut 33,3 sekunder bak Tyskland etter at Johannes Thingnes Bø gikk en fantastisk etappe.

Thingnes Bø ble sendt ut 1. 20 sekunder bak teten etter at jentene slet med skytingen på sine etapper. Men Thingnes Bø gikk kjempefort i sporet og tok inn mange sekunder. Thinges Bø skjøt fullt hus på begge skytinger og meldte Norge for alvor med på i medaljekampen.

Dette er tallene som beviser hvor raskt Thingnes Bø gikk i sporet. Tallene er hentet fra det internasjonale skiskytterforbundet (IBU):

På 7,5 kilometer brukte han 15.31.2. Det er over halvminuttet bedre enn nest beste etappetid.

Fourcade gikk ikke for full maskin mot slutten, men Bø gikk 45,6 sekunder fortere enn franskmannen.

Lesser gikk tredjeetappen for Tyskland, men Bø tok inn 54,6 sekunder på tyskeren i sporet.

Svendsen gikk en sterk ankeretappe, men i sporet var han langt unna Bø. Han ble slått med 42,8 sekunder på langrennet.

– Formen har vært stigende. I dag får jeg ut alt jeg har. Jeg er veldig fornøyd. Jeg trodde jeg skulle slite på siste runde der, sier Thinges Bø til NRK.

– Sølvet er godt som gull i dag

Svendsen var lettet over å ha sikret sølvet etter at det lenge så mørkt ut for det norske laget.

FORNØYD: Emil Hegle Svendsen er fornøyd med at laget tok sølvmedaljen på miks-stafetten. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

– Det ble medalje i dag også. Det så ikke helt slik ut en stund der, men Johannes gikk oss opp blant teten og da hadde jeg en mulighet på siste etappe. Jeg visste at Johannes var i kanonform og han går jo utrolig fort i dag, sier trønderen.

– Hva tenkte du om utgangspunktet ditt?

– Jeg tenkte vel i utgangspunktet at vi kjempet om en sølvmedalje, men så er det skiskyting da, og plutselig var det kamp om gullet. Da var Fourcade utilnærmelig. Jeg hadde ikke sjans på han. Sølvet er godt som gull i dag, sier Svendsen.

Landslagstrener Egil Kristiansen hadde nesten gitt opp medaljehåpet etter at Eckhoff sendte Thinges Bø ut over minuttet bak teten.

– Jeg hadde vel kanskje gitt opp medaljehåpet da, men man skal ikke gi opp i skiskyting. Man vet hva Johannes er god for. Det var en vanvittig rå etappe av Johannes. Han er villmann i dag, sier Kristiansen.

Tysk protest avvist

Tyskland la inn protest etter italienske Dominik Windisch' manøver på oppløpet. Italieneren byttet korridor og hindret Arnd Peiffer på oppløpet.

SKUFFET: Erik Lesser. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Juryen valgte å avvise protesten. Dette falt ikke i god jord hos de tyske skiskytterne, som håpet på bronsemedaljen.

– Reglene er der for å bli brutt tydeligvis. Jeg er veldig trist med tanke på avgjørelsen til IBU, men nå må jeg leve med denne avgjørelsen. Vi har en ny medaljesjanse på fredag. Nå må jeg snakke med trenerne min om hvorfor IBU gjorde denne avgjørelsen, sier en skuffet Erik Lesser til NRK.

– Det var jo en tvilsom situasjon. Rart de ikke slår ned på det synes jeg, når det skiftes korridor. Det blir som det blir, sier Svendsen.

Mye bom på jentene

Marte Olsbu gikk Norges første etappe og bommet to ganger på første liggende, men traff på de to første ekstraskuddene. Olsbu måtte også bruke ett ekstraskudd på stående.

– Jeg var veldig nervøs, og følte ikke jeg hadde helt roen på skytinga. Jeg klønet litt på det site ekstraskuddet. Det var ikke en ideell etappe av meg, sier Marte Olsbu til NRK etter sin etappe.

Tiril Eckhoff. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tiril Eckhoff tok inn mange sekunder i sporet, men måtte ta i bruk to ekstraskudd på liggende. På stående skyting ble det hele tre bom, og dermed måtte hun ut i strafferunde.

– Det er takket være Johannes at vi er med, og ikke meg. Jeg skulle ønske vi var i front, jeg tar det på min kappe. Vi starter et lite stykke unna. Jeg går litt over evne og prøver å ta inn. Så står jeg der, får litt vind og jeg blir litt for sen på avtrekkeren, sier Tiril Eckhoff til NRK etter sin etappe.